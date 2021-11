F0 tăng cao, nhiều địa phương "chuyển màu", hàng ăn dừng phục vụ tại chỗ

Dân trí Sau khi "bình thường mới", nhiều tỉnh ở miền Tây, số ca F0 tăng cao. Đến ngày 6/11 các tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang Vĩnh Long... lại quyết định siết chặt một số hoạt động nhằm kiểm soát dịch.

Ngày 6/11, UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản về việc tăng cường một số biện pháp nhằm sớm kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, yêu cầu áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ 6h, ngày 8/11 đến khi có thông báo mới.

Theo đó, Hậu Giang quy định, từ 21h đêm hôm trước đến 4h sáng ngày hôm sau, người dân tuyệt đối không ra đường (trừ một số trường hợp đặc biệt). Bên cạnh đó, tỉnh cho tạm dừng các hoạt động ăn, uống tại chỗ của các nhà hàng, quán nhậu, cafe, quán ăn trên địa bàn toàn tỉnh, chỉ được bán hàng mang về.

Hiện, toàn tỉnh Hậu Giang đang xác định dịch cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình), không có địa phương cấp độ 1 (màu xanh); huyện Châu Thành A là huyện ở cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao). Trừ huyện Long Mỹ, cả 7 huyện/thị xã/thành phố còn lại đều xuất hiện ấp/khu vực (màu đỏ, nguy cơ rất cao).

Cùng ngày, tại Đồng Tháp, UBND TP Cao Lãnh cũng có văn bản yêu cầu tạm dùng phục vụ khách tại chỗ đối với các cơ sở mua bán ăn, uống trên địa bàn, chỉ cho phép bán mang về và phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian thực hiện quy định bắt đầu từ lúc 0h ngày 7/11 cho đến khi có thông báo mới.

Tại An Giang, ngày 5/11, ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế đã ký thông báo số 3812 thông báo cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, toàn tỉnh An Giang đều ở cấp độ 3 - nguy cơ cao, tương ứng với vùng cam.

Học sinh Vĩnh Long đang tiêm Vaccine phòng Covid-19 (Ảnh: Hoàng Tùng).

Tại Vĩnh Long, Sở Y tế tỉnh vừa ban hành thông báo 4810 về cấp độ dịch của tỉnh, vẫn ở cấp độ dịch số 2 (mức nguy cơ trung bình). TP Vĩnh Long chuyển sang cấp độ dịch số 3 (từ vàng sang cam), trong đó có phường 1, phường 4, phường 9 tại TP Vĩnh Long và thị trấn Cái Nhum tại huyện Mang Thít, thuộc cấp độ dịch số 4 (mức nguy cơ rất cao).

Trước diễn biến trên, UBND tỉnh Vĩnh Long cũng vừa ban hành thông báo tạm dừng phục vụ các dịch vụ ăn uống tại TP Vĩnh Long để lực lượng y tế xét nghiệm, truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh đồng thời phê duyệt kế hoạch xét nghiệm Covid-19 trên toàn địa bàn. Vĩnh Long sẽ thành lập hơn 220 tổ, với gần 450 nhân viên y tế thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại tất cả các địa phương trong tỉnh.

Hoàng Tùng - Bảo Kỳ