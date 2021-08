Được tặng 4 xe máy sau khi bị cướp, nữ lao công tặng đồng nghiệp 2 chiếc

Dân trí Nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà hảo tâm, cụ thể là được tặng tới 4 chiếc xe máy, nữ công nhân môi trường Lê Thị Trâm đã tặng lại 2 xe cho 2 đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều 4/8, trao đổi với PV Dân trí, chị Lê Thị Trâm - nữ công nhân môi trường bị cướp tài sản - cho hay, đến thời điểm hiện tại, chị đã nhận được 4 chiếc xe máy. Trong đó, một chiếc do cán bộ chiến sĩ Công an quận Nam Từ Liêm quyên góp, mua tặng; 3 chiếc khác do các nhà hảo tâm gửi tặng.

Công an quận Nam Từ Liêm tặng xe cho nữ lao công bị cướp.

Nữ lao công này chia sẻ, chị cũng đã tặng lại 2 trong số 4 chiếc xe trên cho 2 đồng nghiệp trong Tổ môi trường Đại Mỗ - Chi nhánh Cầu Diễn (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội - URENCO 7). Theo chị Trâm, hai đồng nghiệp của chị đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại không có phương tiện để đi làm.

"Nhà chị Lân trong 20 ngày bị mất 2 chiếc xe máy. Còn anh Phong trên đường đi làm thì bị cháy xe" - chị Trâm chia sẻ về quyết định tặng lại xe cho hai đồng nghiệp này.

Nhiều nhà hảo tâm đến tặng xe cho chị Trâm sau khi biết tin chị bị cướp xe trên đường đi làm.

Trước đó, rạng sáng ngày 3/8, khi đang làm nhiệm vụ thu gom rác ở địa bàn phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), chị Trâm bị 4 nam thanh niên chặn đường đe dọa, cướp xe máy, mặc cho chị khóc lóc van xin.

Sáng 4/8, Công an quận Nam Từ Liêm đã trao tặng chị một chiếc xe máy được mua từ tiền quyên góp của các cán bộ, chiến sĩ Công an quận.

Phúc Lâm