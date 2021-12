Dừng tìm kiếm 2 người mất tích trong hang sâu 400 m ở Bắc Kạn

Dân trí Các lực lượng chức năng đã quyết định dừng việc tìm kiếm 2 người bị mất tích do đi vào hang sâu khoảng 400 m, ở xã Bản Thi (huyện Chợ Đồn).

Khu vực cửa hang nhìn từ xa (Ảnh: Báo Bắc Kạn).

Sáng 15/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Đức Chính, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn, cho biết, hiện các lực lượng đã rút khỏi hang tại thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn.

Ông Chính thông tin, lý do thời tiết tại hiện trường không thuận lợi, bên trong hang có nhiều bùn nhão, kết cấu hang không đảm bảo, dễ bị sập xuống... nếu tiếp tục sẽ tiềm ẩn nguy hiểm cho những người cứu hộ.

"Chúng tôi tiên lượng khả năng sống sót sau một tuần của nhóm người này rất thấp, việc dừng tìm kiếm đã được sự đồng thuận của đại diện gia đình nạn nhân", ông Chính chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn vào hang chỉ huy việc tìm kiếm ngày 12/12 (Ảnh: Báo Bắc Kạn).

Trong suốt một tuần qua, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ các lực lượng quân đội, công an, chuyên gia cứu hộ của tỉnh Bắc Kạn, Bộ Công an và đội cứu hộ thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam cùng một số đơn vị khai thác khoáng sản đã được huy động để giải cứu hai nạn nhân là ông Hoàng Việt D. (SN 1977, trú huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) và ông Trần Văn H. (SN 1980, trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), bị kẹt trong một hang núi sâu chừng 400 m tại thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn từ ngày 8/12.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ (Ảnh: Báo Bắc Kạn).

Cơ quan chức năng cho biết, khu vực xảy ra sự cố là hang tự nhiên và là hang đất, kích thước trung bình trong hang cao 0,5 m, rộng 0,7 m, có chiều sâu khoảng 400 m. Từ cửa hang đến vị trí sạt lở khoảng 220 m, bị ngăn cách bởi một tảng đá lớn và 2 vị trí có khả năng sạt lở, gây khó khăn cho công tác cứu nạn.

Văn Yên