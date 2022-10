Dùng nến thắp sáng khiến căn nhà cháy rụi trong lũ

Từ ngày 29/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An) có mưa to, kết hợp thủy điện xả lũ gây ngập úng trên diện rộng. Do nước lũ dâng cao nên toàn xã Thanh Mai mất điện.

Vụ hỏa hoạn trong lũ đã thiêu rụi căn nhà 3 gian của gia đình bà T. (Ảnh: Tử Hoàng).

Tối 30/9, bà P.T.T. (trú xóm Mai Trang, xã Thanh Mai) dùng nến thắp sáng. Khi còn khoảng nửa cây nến, bà T. có việc phải đi ra ngoài, trong nhà lúc này chỉ còn người con đang ngủ.

Một lát sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội. Người con tỉnh ngủ, nhanh chân chạy ra ngoài và hô hoán, tìm kiếm sự trợ giúp.

Toàn bộ vật dụng trong nhà đã bị thiêu thành tro, thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng (Ảnh: Tử Hoàng).

Trung tá Nguyễn Sỹ Sơn, Trưởng Công an xã Thanh Mai (huyện Thanh Chương, Nghệ An), cho biết, khi nhận được tin báo, công an xã và các lực lượng địa phương có mặt, cùng người dân chữa cháy.

"Thời điểm này nước lũ vẫn bao vây nhưng ngọn lửa đã bốc cao do căn nhà bằng gỗ, có nhiều vật liệu dễ cháy. Chúng tôi phải sử dụng máy phát điện để chạy máy bơm nhưng chỉ cứu được gian nhà bếp, còn toàn bộ căn nhà trên đã bị lửa thiêu rụi", Trung tá Nguyễn Sỹ Sơn cho hay.