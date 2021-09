Dùng dấu giả, bịa nội dung đi đón con dâu lãnh đạo để "thông chốt"

Dân trí Nam thanh niên ở miền Tây đã giả danh chữ ký Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre và dùng con dấu giả đóng lên giấy đi đường với nội dung "đi đón con dâu nguyên Chủ tịch Quốc hội" để thông chốt.

Thanh niên dùng giấy đi đường giả bị lực lượng chức năng mời làm việc (ảnh: CA).

Ngày 25/9, thông tin từ Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này đã bàn giao đối tượng dùng nhiều giấy đi đường giả cho Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Thời điểm 17h ngày 24/9, trong quá trình kiểm soát phương tiện trên tuyến quốc lộ 57, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 3 ( xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô BS 71A-103.23 do một nam thanh niên đang lưu thông hướng Bến Tre qua Vĩnh Long và yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Lúc này, thanh niên Phạm Thành N. (26 tuổi, ngụ ấp Phú Trị, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) xuất trình giấy đi đường thể hiện địa điểm xuất phát từ ấp Thới Trị, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đến số 46, đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Đáng chú ý, giấy đi đường có nội dung: "Đi đón con dâu của nguyên Chủ tịch Quốc Hội mang thai, sắp đến ngày sinh về quê sinh con". Giấy có con dấu đỏ và chữ ký của bà Nguyễn Thị Bé Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre.

N. dùng giấy đi đường giả để "thông chốt".

Thiếu tá Nguyễn Minh Hải - Trưởng chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 3 - cho biết: "Khi kiểm tra giấy đi đường, thấy lý do cần thiết và chỉ đi qua tỉnh Vĩnh Long nên chúng tôi đã cho tài xế làm cam kết không dừng đỗ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, rồi cho xe qua.

Nhưng sau đó, lực lượng chức năng đã liên hệ với ngành chức năng tỉnh Bến Tre và được phía bên đó xác nhận giấy đi đường đó là giả nên đến khoảng 20h cùng ngày, Công an huyện Long Hồ đã phối hợp với Công an xã Bình Hòa Phước và Công an tỉnh Bến Tre chốt chặn và bắt được xe ô tô và tài xế nói trên".

Qua khám xét trên xe, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều giấy đi đường khác.

Hiện đối tượng và phương tiện đã được bàn giao cho Công an Bến Tre xử lý.

Quốc An