Dự báo sụt giảm khách bay nội địa 2 năm liên tiếp

Theo báo cáo tổng kết năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam, tổng lượng hành khách đi máy bay năm 2023 đạt xấp xỉ 74 triệu khách, tăng 34,5% so năm 2022 và bằng 93,6% so năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19).

Tuy nhiên, lượng tăng này chủ yếu do đà phục hồi mạnh của các chuyến bay quốc tế. Lượng hành khách nội địa đang có xu hướng giảm.

Cụ thể, khách nội địa năm 2023 đạt 42 triệu lượt, giảm 3% so với năm 2022 và tăng 12% so với năm 2019. Vận chuyển quốc tế đạt 32 triệu khách, tăng 1,7 lần so năm 2022 và bằng 77% so với năm 2019.

Sản lượng hành khách nội địa trong những năm qua (Đồ họa: Ngọc Tân).

Như vậy, dù đã lùi xa thời điểm dịch bệnh Covid-19 hoành hành, sản lượng hành khách nội địa không tăng lên mà có xu hướng giảm nhẹ.

Đáng chú ý, Cục Hàng không dự báo sản lượng khách nội địa năm 2024 sẽ tiếp tục đà giảm với tổng sản lượng ước đạt 38,3 triệu khách (giảm gần 4 triệu khách, tương đương gần 10% so với năm 2022).

Trong khi đó, vận chuyển khách quốc tế năm 2024 vẫn tiếp nối đà phục hồi với ước đạt 41,8 triệu khách, tăng 30,6% so với năm 2023 và vượt qua thời điểm trước dịch Covid-19.

Ghi nhận ngành hàng không đang có những thách thức, khó khăn, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu Cục Hàng không quyết liệt, tích cực hơn trong việc đề xuất các chính sách, giải pháp nhằm giúp cho ngành vượt qua khó khăn, phát triển nhanh, bền vững hơn.