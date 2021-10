Đồng Tháp mở lại nhiều hoạt động nhưng vẫn cấm karaoke, làm đẹp, massage

Dân trí An Giang, Đồng Tháp đều thuộc cấp độ dịch trung bình. Đồng Tháp cho phép nhiều hoạt động thiết yếu trở lại, tuy nhiên dịch vụ karaoke, massage… vẫn tiếp tục phải tạm dừng hoạt động.

Tại Đồng Tháp, chiều 20/3, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành kế hoạch áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) trên địa bàn tỉnh để phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó, các hoạt động trong nhà được hoạt động trở lại, như hội họp, tập huấn, hội thảo... nhưng tập trung không quá 20 người; không quá 30 người khi những người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 hoặc có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực.

Đồng Tháp cấp độ dịch ở mức trung bình, nhiều hoạt động được phép hoạt động trở lại, tuy nhiên những dịch vụ không thiết yếu như karaoke, massage, làm đẹp... vẫn tạm dừng hoạt động (Ảnh: Nguyễn Hành).

Các hoạt động ngoài trời được phép hoạt động nhưng tập trung không quá 30 người; không quá 50 người khi những người tham gia đã được tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 hoặc có xét nghiệm âm tính còn hiệu lực.

Các hoạt động giao thông đường bộ (taxi, xe khách), đường thủy nội tỉnh (bến đò, bến tàu…) về vận chuyển hàng hóa, hành khách được hoạt động theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải.

Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ bán lẻ, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống… được hoạt động bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được hoạt động nhưng giảm 30% lượng khách tại cùng một thời điểm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

Cơ sở nghỉ dưỡng, nhà nghỉ, khách sạn, điểm tham quan du lịch được phép hoạt động. Bán hàng rong, bán vé số dạo được phép hoạt động nhưng phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19.

Hoạt động giáo dục, đào tạo theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ sở giáo dục.

Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự hoạt động tập trung không quá 20 người và phải đảm bảo phòng, chống dịch", văn bản nêu.

Nhiều hoạt động chưa được phép mở lại như: làm đẹp, massage, vũ trường, karaoke, quán bar, Internet, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, bảo tàng, thư viện, điểm biểu diễn nghệ thuật. Riêng cơ sở cắt tóc, làm tóc được hoạt động.

Còn tại An Giang, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang đã ban hành văn bản công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang ở cấp độ trung bình. Tuy nhiên, các hoạt động ngoài trời, kinh doanh buôn bán và nhiều hoạt động khác lãnh đạo UBND tỉnh An Giang sẽ có văn bản hướng dẫn trong ngày 21/10.

An Giang cấp độ dịch ở mức trung bình, người dân đang chờ lãnh đạo tỉnh này cho phép các hoạt động thiết yếu hoạt động trở lại (Ảnh: Minh Anh).

Trên địa bàn tỉnh An Giang có 3 huyện, gồm: Chợ Mới, Phú Tân và thị xã Tân Châu thuộc cấp độ 3, nguy cơ cao.

Ở đơn vị hành chính cấp xã, cấp độ 1- nguy cơ thấp (vùng xanh) có 12 đơn vị. Cấp độ 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng) là 124 đơn vị. Cấp độ 3 - nguy cơ cao (vùng cam) 12 đơn vị. Cấp độ 4 - nguy cơ rất cao (vùng đỏ) 8 đơn vị.

Trong ngày 20/10, An Giang ghi nhận 175 trường hợp F0, trong đó có 34 ca phát hiện tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang qua xét nghiệm sàng lọc tại bệnh viện. Các trường hợp còn lại nằm trong khu phong tỏa, khu cách ly tập trung.

Từ ngày 15/4 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 8.310 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 17 trường hợp tái dương tính.

Đến nay, toàn tỉnh An Giang đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 1 đạt hơn 51% và mũi 2 đạt hơn 10%.

Nguyễn Hành