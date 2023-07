Đồng Nai xuất hiện thêm nhiều "điểm đen" chết người

Theo Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Đồng Nai là một trong 7 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2022. Số vụ TNGT tăng do một số nguyên nhân như bất cập về hạ tầng giao thông, lượng xe tải, xe ben, xe đầu kéo lưu thông đông đúc...

Nhiều điểm đen TNGT mới xuất hiện

Đặc biệt các tuyến đường trên địa bàn có mật độ giao thông cao, tập trung nhiều công trình lớn như quốc lộ 1a, 51, 20; cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.

Trong đó nhiều vụ tai nạn chết người xảy ra tại các "điểm đen" vòng xoay Cổng 11, km4+700 tuyến quốc lộ 51 (thuộc TP Biên Hòa), nút ngã tư Đô Thành (đoạn cây xăng Long Thành).

Tại nút giao thông Cổng 11 vào ngày 4/5 và 12/6 xảy ra hai vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết. Nguyên nhân việc phân luồng bất hợp lý đã xảy ra xung đột giữa ô tô và xe máy. Các nút giao đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với tuyến quốc lộ 1 (huyện Xuân Lộc) và quốc lộ 56 (huyện Cẩm Mỹ) cũng xảy ra 4 vụ TNGT, làm chết 2 người, bị thương 2 người.

Theo số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm của Ban ATGT, Đồng Nai xảy ra 121 vụ, chết 113 người, bị thương 58 người. So với cùng kỳ, Đồng Nai tăng 10 vụ, số người chết tăng 24, số người bị thương tăng 10 người.

Các vị trí tại thời điểm xảy ra tai nạn đều đang thi công, nền đường không bằng phẳng, các loại ô tô lớn di chuyển chen chúc cùng xe 2 bánh.

Từ đầu năm nay, quốc lộ 51 bị tạm ngưng công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên khiến tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng.

Quốc lộ 51 xuống cấp, xuất hiện nhiều "ổ gà", mặt đường lồi lõm, gồ ghề (Ảnh: Hoàng Bình).

Cụ thể mặt đường quốc lộ 51 hư hỏng nhiều vị trí trên tuyến; xuất hiện nhiều "ổ gà" lớn, vạch sơn trên toàn tuyến mòn, mờ rất nhiều làm mất tác dụng hướng dẫn phần đường, làn đường lưu thông… Việc này dẫn tới các loại ô tô lớn dễ va chạm với xe 2 bánh khi di chuyển gần nhau.

Nhiều giải pháp giảm tai nạn

Trước tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh tăng, Ban ATGT tỉnh đã có nhiều biện pháp, giải pháp kịp thời giảm thiểu tai nạn.

Theo ông Não Thiên Anh Minh, Phó ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh, các tuyến đường chính như quốc lộ 51, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết phương tiện ngày càng tăng, ý thức của một số lái xe còn kém, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng kịp thời với tốc độ phát triển phương tiện giao thông.

Nút giao giữa cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với quốc lộ 1 tại huyện Xuân Lộc, Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Cũng theo Ban ATGT tỉnh, các bất cập về hạ tầng giao thông và việc không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm ATGT trong quá trình thi công tại nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với quốc lộ 1 và quốc lộ 56 qua địa bàn tỉnh khiến nhiều vụ TNGT chết người.

Để hạn chế các vụ tai nạn thương tâm xảy ra, Ban ATGT Đồng Nai đã kiến nghị và đề xuất tại "điểm đen" Cổng 11 sẽ lắp đặt đèn tín hiệu giao thông đồng thời thu hẹp vòng xuyến thành đảo dẫn hướng, kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải đầu tư cầu vượt khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đưa vào khai thác.

Ngoài ra, các loại ô tô đi trên quốc lộ 51 hướng từ TP Biên Hòa về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến nút giao quốc lộ 51 - đường Võ Nguyên Giáp sẽ không được phép đi thẳng liên tục như trước đây mà phải dừng đèn đỏ. Xe 2 - 3 bánh vẫn được phép đi thẳng liên tục trên quốc lộ 51.

Tại nút giao quốc lộ 51 - đường Võ Nguyên Giáp theo hướng TP Biên Hòa đi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cơ quan chức năng đã tăng thời gian đèn xanh từ 30 giây lên 40 giây, các hướng khác không thay đổi.

Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 51 trong tháng 6 vừa qua (Ảnh: CTV).

Tại km4+700 tuyến quốc lộ 51 (thuộc TP Biên Hòa) tỉnh sẽ nâng cấp tín hiệu giao thông hiện hữu từ 2 pha thành 3 pha, đồng thời bổ sung trụ đèn tín hiệu phía phải tuyến cho xe mô tô, gắn máy, bố trí vạch sơn, biển báo phù hợp với tổ chức giao thông mới, đồng thời kéo dài dải phân cách biên hiện hữu (phân làn giữa ô tô và xe máy).

Đối với nút ngã tư Đô Thành (đoạn cây xăng Long Thành) sẽ nâng cấp từ đèn cảnh báo chớp vàng trên quốc lộ 51 lên tín hiệu đèn xanh đỏ, bổ sung đèn xanh đỏ trên 2 tuyến đường nhánh đấu nối vào quốc lộ tại nút giao. Đồng thời bổ sung các biển báo phù hợp với tổ chức giao thông có đèn tín hiệu.

Dự kiến các giải pháp nêu trên sẽ thực hiện và hoàn thành vào quý IV.

Ban ATGT tỉnh đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, công an các địa phương duy trì hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: nồng độ cồn; chạy quá tốc độ; không bảo đảm khoảng cách an toàn; vi phạm về phần đường, làn đường…