Con trai mất vì TNGT, mẹ nhờ người đăng tải thông tin không đúng sự thật

Ngày 28/6, Công an TP Dĩ An (Bình Dương), cho biết, đã mời bà N.T.H.C. (SN 1976, ngụ TPHCM) lên làm việc liên quan tới sự việc bà C. nhờ người khác đăng tải những thông tin không đúng sự thật về cái chết của con trai bà.

Theo đó, ngày 30-31/5, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin "A Sin đến với sự ra đi con trai 27t mẹ cầu cứu minh oan" và "Bình Dương công lý ở đâu ai trả công bằng cho Phạm Thành Phương".

Hai đoạn clip trên đều có nội dung thể hiện bà C. trình bày với một người tên A Sin, thể hiện bức xúc việc ngày 10/2 con bà C. tên Phạm Thành Phương bị tai nạn tử vong ở Dĩ An.

Video bà C. cung cấp cho tài khoản Youtube là không chính xác (Ảnh: Công an TP Dĩ An).

Bà C. cho rằng, xe của con bà chưa được trả, trong khi xe 16 chỗ gây tai nạn đã được trả về. Thông tin đưa ra là bà C. còn bị chủ xe gây tai nạn đe dọa nếu không nhận tiền hỗ trợ 30 triệu đồng thì sẽ không được đồng nào. Trong khi thực tế, bà C. yêu cầu hỗ trợ tiền mai táng 85 triệu đồng nhưng tài xế Tuấn do hoàn cảnh khó khăn nên xin giảm tiền hỗ trợ còn là 30 triệu.

Đoạn clip nêu trên đã phản ánh không đầy đủ tính chất vụ việc, tạo dư luận không tốt, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, hoạt động của Công an TP Dĩ An.

Tại cơ quan công an, bà C. thừa nhận trước khi quay clip, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Dĩ An đã 2 lần mời bà C. và các bên liên quan để giải quyết dân sự nhưng không thành.

Bà C. cho rằng, do bản thân bà bức xúc vì không được hỗ trợ như mong muốn, trong khi công an đã trả lại xe cho chủ xe nên có nhờ một người tên "A Sin" không rõ lai lịch, đăng lê Youtube nhờ cộng đồng mạng chia sẻ, can thiệp, lấy lại công bằng cho con bà.

Công an TP Dĩ An nhắc nhở, yêu cầu bà C. cam kết không tái phạm (Ảnh: Công an TP Dĩ An).

Bà C. không nhận thức được việc nhờ người khác đăng tải những thông tin chưa chính xác lên mạng xã hội là việc làm vi phạm pháp luật.

Với nội dung trên Tiktok do tài khoản tên "luatdoi999" đăng tải đã bị cắt, ghép phản ánh không đầy đủ tính chất vụ việc, bà C. không biết chủ tài khoản này là ai và không nhờ người này đăng nội dung trên.

Sau khi được giải thích về quy định và trình tự giải quyết liên quan đến TNGT, bà C. đã hiểu rõ, cam kết không tiếp tục vi phạm. Căn cứ vào mức độ vi phạm và thái độ thành khẩn, tâm lý không ổn định do mất người thân, Công an TP đã xử lý bằng hình thức giáo dục, nhắc nhở, yêu cầu bà C. cam kết không tái phạm. Ngày 19/6, bà C. đã đến Công an TP Dĩ An để nhận xe về.

Ngày 26/6, bà C. và tài xế xe ô tô 16 chỗ đã đạt được thỏa thuận dân sự thống nhất số tiền hỗ trợ, bà C. đã nhận đủ tiền và không yêu cầu phía xe ô tô 16 chỗ phải hỗ trợ, bồi thường gì thêm.

Đối với chủ tài khoản Youtube tên "A Sin - Cùng anh em xã hội" và Tiktok tên "luatdoi999", Công an TP Dĩ An sẽ phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương xác minh, làm rõ.

Về vụ TNGT khiến con bà C. tử vong, ngày 11/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Dĩ An đã kết thúc xác minh tin báo, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.