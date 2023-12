Đồng Nai có 23.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 11 tháng

Ngày 7/12, HĐND tỉnh Đồng Nai tiếp tục ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 14 nhiệm kỳ 2021-2025 với phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Trả lời chất vấn của đại biểu Nông Văn Dũng, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai về thực trạng tai nạn giao thông, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin trong 11 tháng đầu năm, tỉnh xảy ra 683 vụ tai nạn giao thông, làm chết 527 người, bị thương 283 người.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trả lời chất vấn về thực trạng tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Ông Quang cho rằng nguyên nhân khiến tình trạng an toàn giao thông diễn biến phức tạp là do hạ tầng giao thông phát triển chưa tương xứng với sự gia tăng không ngừng của phương tiện. Hiện lưu lượng phương tiện qua quốc lộ 51 gấp 7 lần thiết kế, hai quốc lộ 20 và quốc lộ 1A gấp 4 lần thiết kế.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh hơn 80% nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do ý thức chấp hành các quy tắc giao thông của một bộ phận không nhỏ người dân còn nhiều hạn chế như vi phạm nồng độ cồn, phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều...

Ngoài ra, công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông, nhất là công tác điều tiết, phân luồng, xử lý vi phạm qua hệ thống camera còn ít.

Trung tuần tháng 10, các tổ kiểm tra đã chốt chặn tại các tuyến đường lớn của TP Biên Hòa như Võ Thị Sáu, Hà Huy Giáp, Đồng Khởi, quốc lộ 1K... kiểm tra nồng độ cồn với người tham gia giao thông (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trong 11 tháng đầu năm, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý trên 135.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền phạt ước tính hơn 257 tỷ đồng.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn đã phát hiện trên 23.000 trường hợp (tăng 187%); vi phạm quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng phát hiện hơn 5.600 trường hợp (tăng 146%). Ngoài ra, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện 272 trường hợp dương tính với ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.