Là một di tích văn hóa của tỉnh Bình Dương, Chùa Bà Thiên Hậu (Thiên Hậu Cung - thường được người dân quen gọi là chùa Bà, tọa lạc tại số 4, đường Nguyễn Du, thành phố Thủ Dầu Một) có kiến trúc theo lối cổ, là nơi thờ tự tôn nghiêm, một điểm hành hương rất quen thuộc của người dân Bình Dương, TPHCM và một số tỉnh lân cận.

Đông đảo du khách lễ chùa Bà Thiên Hậu ở Bình Dương dịp rằm tháng Giêng

Lễ hội chùa Bà được xem là một lễ hội văn hóa lớn nhất ở tỉnh Bình Dương, được tổ chức thường lệ mỗi năm trong 3 ngày từ ngày 13-15/1 âm lịch với nhiều chương trình lễ hội đặc sắc: Lễ cúng Bà, đấu giá lồng đèn, rước kiệu Bà…

Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên liên tiếp trong 3 năm gần đây, ban trị sự chỉ tổ chức phần lễ của lễ hội rằm tháng Giêng, không tổ chức phần hội. Cũng do phần hội không được tổ chức nên lượng khách thập phương đến cúng rằm tháng Giêng ở chùa Bà Thiên Hậu giảm phân nửa so với những năm tổ chức thường niên.

Vào sân chùa, trước cửa chánh điện có đặt một cái đỉnh lớn để du khách đến viếng chùa thắp nhang. Về trưa lượng khách đến chùa mỗi lúc một đông hơn.

Đông đảo khách thập phương đến thăm viếng, cúng Bà, xin lộc nhân ngày rằm tháng Giêng.

Bên trong chánh điện chùa Bà chật kín người dân tới làm lễ.

Du khách cúng dường cầu mong có được sức khỏe, bình an, công việc được may mắn.

Nhiều du khách dùng tiền xoa lên lư hương và bốc tro để cầu may mắn tại chùa Bà.

Du khách đến thắp nhang quá đông nên tình nguyện viên thường xuyên gom cất nhang để tránh khói và nguy cơ hỏa hoạn.

Hoa được du khách dâng cúng quá nhiều, không có chỗ cắm nên tình nguyện viên phải đưa ra ngoài chánh điện.