Đón rét nàng Bân, nhiệt độ Sa Pa giảm sâu xuống dưới 10 độ C

Tính từ đầu tháng ba âm lịch đến nay, tỉnh miền núi Lào Cai chịu ảnh hưởng của 3 đợt rét nàng Bân. Đợt rét lần này nhiệt độ Sa Pa giảm sâu nhất, chỉ còn 9,4 độ C.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, chiều tối và đêm qua, 28/4, một đợt không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống Lào Cai. Không khí lạnh kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao cùng xuất hiện gây mưa, mưa rào đều khắp; một số nơi có mưa vừa, mưa to.

Sáng nay, vùng núi Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ giảm xuống còn hơn 9 độ C.

Nhiệt độ các khu vực ở Sa Pa đồng loạt giảm xuống, vùng thấp trời rét nhẹ vào đêm và sáng sớm.

Hồi 7h sáng nay 29/4, quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở các địa phương như sau: Thành phố Lào Cai xuống mức 19,9 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) 19,8 độ C. Vùng núi Bắc Hà 15,8 độ C; Sa Pa giảm sâu tới 9,4 độ C.

Việc đón đợt rét dưới 10 độ C ở Lào Cai vào thời điểm này được cho là một sự dị thường của thời tiết tính từ đầu năm 2021 đến nay. Trong ngày hôm nay, khi ra đường đi học, đi làm, người dân địa phương phải mặc áo ấm để chống lại cái lạnh bất thường.

Dự báo ngày và đêm 29/4, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai có cường độ ổn

định, sau suy yếu; nhiệt độ các khu vực ít biến đổi rồi tăng nhẹ dần lên.

