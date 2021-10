Đón không khí lạnh, từ ngày mai miền Bắc mưa rét

Dân trí Hiện nay (27/10), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tăng cường lệch Đông. Khu vực Hà Nội, từ ngày mai (28/10) đến ngày 31/10 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, trời lạnh.

Dự báo, ngày mai (28/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ngày mai (28/10), Hà Nội mưa lạnh. (Ảnh: Mạnh Quân).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch Đông kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nên từ đêm nay (27/10) đến hết ngày 30/10, ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; từ ngày 28-31/10, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Từ ngày mai (28/10) Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi dưới 17 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao từ 1,5-3,0 m. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0 m.

Khu vực Hà Nội, từ ngày mai (28/10) đến ngày 31/10 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Riêng từ ngày mai (28/10), tại Hà Nội trời chuyển lạnh.

