Đôi nam nữ dùng gạch đập đầu tài xế taxi, cướp tài sản ở Long An

Ngày 18/12, Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án, bắt tạm giam Huỳnh Phan Quốc Huy (21 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về tội Cướp tài sản. Công an cũng làm việc với P.A.T. (12 tuổi, quê Đồng Tháp) là đồng phạm.

Huy bị công an bắt giữ với hành vi cướp taxi (Ảnh: T.T.).

Theo công an, khoảng 20h ngày 6/12, anh L.T. (35 tuổi, quê Cà Mau), tài xế taxi, đón đôi nam nữ từ TP Cà Mau đi huyện Đức Hòa (Long An) với giá 2,2 triệu đồng.

Khoảng 2h ngày 7/12, xe đến Khu công nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa. Nam thanh niên yêu cầu tài xế T. chạy xe qua một số đoạn đường vắng, sau đó đề nghị dừng lại trả tiền.

Chưa kịp nhận tiền, anh T. bị nam thanh niên ngồi phía sau dùng tay bóp cổ, cô gái đi cùng cầm cục gạch đập liên tiếp vào đầu tài xế.

Anh T. vội đạp cửa, tháo chạy. Ô tô cùng một số tài sản trên xe bị đôi nam nữ cướp, rời khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An đã bắt giữ Huỳnh Phan Quốc Huy đang lẩn trốn tại Cà Mau. Công an cũng vận động gia đình đưa bé gái liên quan là P.A.T. đến công an trình diện. Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận hành vi.