Dốc tiền làm "nông dân" trồng rau, 2 chàng trai thành công giữa mùa dịch

Dân trí Công ty trồng rau trong nhà được thành lập giữa mùa dịch nhưng đã khẳng định được vị thế nhờ phương pháp canh tác tốn ít đất giúp cây phát triển tối ưu, chất lượng tốt.

The Vegetable Co. do Shawn Ng, 28 tuổi và Sha GP, 27 tuổi (ở Malaysia) sáng lập.

Mục tiêu của startup này là cung cấp rau tươi trong thời gian 3-4 tiếng sau khi thu hoạch tới tay khách hàng ở nhiều khu vực khác nhau tại thung lũng Klang, Malaysia.

Chất lượng là yếu tố khác biệt. Shawn Ng cho hay: "Cách canh tác trong nhà đảm bảo chúng thơm ngon, không có thuốc trừ sâu mà vẫn đạt kích thước, mùi vị và giá trị dinh dưỡng tối ưu".

Rau được đảm bảo giá trị dinh dưỡng và kích thước tối ưu dù trồng trong nhà.

Với phương pháp cách tác nông nghiệp có kiểm soát môi trường, công ty khởi nghiệp này đã phát minh và xây dựng một buồng trồng trong nhà được kiểm soát môi trường giúp tiết kiệm đất và nước. The Vegetable Co. sử dụng cách trồng rau dùng đèn LED, giàn thẳng đứng, hệ thống thủy canh, kiểm soát môi trường để giữ cho không khí luôn ở mức ổn định tối ưu, khuyến khích sự phát triển tốt nhất của cây trồng.

"Buồng trồng cũng là môi trường biệt lập, ngăn không cho các chất gây ô nhiễm bên ngoài thâm nhập vào, giảm việc sử dụng thuốc trừ sâu. Chúng tôi là những người nông dân khoác áo phòng thí nghiệm hoặc các nhà khoa học cây trồng. Mục đích của chúng tôi là trồng thực phẩm trong môi trường tốt nhất có thể để có được nhiều dinh dưỡng và tươi ngon nhất trên bàn ăn", Shawn Ng - người đồng sáng lập cho hay.

Phương pháp canh tác thẳng đứng, dùng đèn LED và kiểm soát môi trường giúp các cây rau phát triển tốt.

Vegetable Co. có một nhóm Nghiên cứu và công nghệ nội bộ. Họ là những thanh niên người Malaysia dưới 30 tuổi làm việc để tối ưu hóa hệ thống tự động, thiết kế trang trại phù hợp với mục đích cũng như chất lượng và giá trị dinh dưỡng sản phẩm.

"Khách hàng của chúng tôi có thể ngửi thấy mùi thơm của húng quế khi mở hộp. Điều này kết hợp với độ tươi của rau thực sự tạo ấn tượng tốt cho mọi người", Shawn Ng chia sẻ yếu tố quan trọng để được khách hàng lựa chọn.

Ban đầu, khi mới khởi nghiệp họ phải dốc tiền của mình song may mắn đã thành công.

Chìa khóa cho độ tươi của rau nằm ở việc từ lúc thu hoạch đến khi chế biến chỉ trong 3-4 tiếng. Theo Shawn Ng, nghiên cứu cho thấy rau vận chuyển xa có xu hướng mất giá trị dinh dưỡng theo thời gian. Ngoài ra, còn có những lo ngại về chất thải từ thực phẩm tạo ra khí mê-tan trong quá trình phân hủy lộ thiên làm nghiêm trọng thêm tình trạng biến đổi khí hậu.

Với phương pháp canh tác theo chiều dọc, The Vegetable Co. giảm 95% đất sử dụng so với cách trồng trọt thông thường. Kiểu trang trại riêng lẻ chỉ có thể phục vụ một khu vực nhất định xung quanh thì The Vegetable Co. có thể mở rộng quy mô. Mô đun của trang trại có thể lắp đặt ở bất cứ khu vực đô thị nào có nhu cầu.

Ban đầu, The Vegetable Co. do 2 nhà đồng sáng lập tự dốc toàn bộ tiền ở thời điểm mới thành lập. Shawn Ng và Sha GP đã thành công khi doanh thu tăng 300% trong vài tuần đầu tiên. Hai người đồng sáng lập đều nhận ra rằng sự hài lòng và niềm tin của khách hàng là yếu tố quan trọng để đưa sản phẩm ra thị trường và biến nó thành một phần trong lời hứa của công ty là: Giảm thời gian và khoảng cách để sản phẩm chất lượng đến tay khách hàng.

