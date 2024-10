Doanh nghiệp khai thác cát bị phạt hơn 1,1 tỷ đồng

Ngày 30/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho hay, ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần Phú Hưng NA (xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) do có nhiều vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản.

Cụ thể, doanh nghiệp này bị phạt 900 triệu đồng do khai thác cát lòng sông vượt công suất được phép (năm 2022 vượt công suất gần 150%) và 8 triệu đồng vì lấn chiếm đất nông nghiệp do UBND xã Nghĩa Khánh quản lý.

Bên cạnh đó, công ty này còn bị phạt 110 triệu đồng với hành vi không nộp báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản năm 2022, 2023 và 120 triệu đồng do không thực hiện lập sổ sách, chứng từ, văn bản có liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hàng năm.

Ngoài việc phải nộp phạt số tiền trên 1,1 tỷ đồng nói trên, Công ty cổ phần Phú Hưng NA buộc thực hiện các biện pháp cải tạo các công trình bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật do hành vi khai thác vượt công suất gây ra; khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã lấn chiếm.

Công ty cổ phần Phú Hưng NA được cấp phép hoạt động từ năm 2013 trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, xây dựng công trình, vận tải hàng hóa bằng đường bộ và buôn bán kim loại, quặng kim loại.