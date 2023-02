Đoàn cứu hộ cứu nạn của Bộ Công an đã tới Thổ Nhĩ Kỳ

Đoàn công tác Bộ Công an tham gia cứu nạn, cứu hộ đã đến sân bay ở thành phố Adana, Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Tiến Dũng).

Đại diện của Ban Tổ chức và Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đón đoàn tại sân bay và chuẩn bị cho đoàn 3 chiếc xe ô tô để di chuyển. Sau khi tới sân bay, đoàn di chuyển tới thành phố Adiyaman, cách sân bay 300km. Tại đây, đoàn sẽ phối hợp với các lực lượng cứu hộ quốc tế thực hiện việc tìm kiếm dưới các đống đổ nát, các tòa nhà bị sập để tìm, giải cứu người mắc kẹt trong thảm họa động đất sáng 6/2 vừa qua.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ làm thủ tục cho đoàn tại sân bay. (Ảnh: Tiến Dũng).

Đoàn công tác tập kết trang thiết bị chuẩn bị nhiệm vụ (Ảnh: Tiến Dũng).

Trước đó, chiều 9/2, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân Đội cứu nạn, cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đây là lần đầu tiên Bộ Công an Việt Nam cử đoàn công tác tới làm nhiệm vụ quốc tế tại một khu vực xảy ra thảm họa ở rất xa lãnh thổ Việt Nam.

Đoàn nhận nhiệm vụ lên đường ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý cử các đoàn cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam sang trợ giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và xuất phát sang Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vài giờ sau khi nhận lệnh. Điều này chứng tỏ tính chuyên nghiệp, tính kỷ luật và tính chiến đấu rất cao của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Công an bày tỏ, qua công tác cứu nạn, cứu hộ lần này, những "sứ giả" hòa bình sẽ để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cũng như trong lòng bạn bè quốc tế. Đồng thời học hỏi được những kinh nghiệm quý báu của bạn bè quốc tế trong thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ. Mặt khác, đây cũng là sự hội nhập của Việt Nam, thể hiện sự lớn mạnh của Việt Nam, vươn lên so với bạn bè quốc tế, ngang tầm với quốc tế, sẵn sàng tham gia với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế.