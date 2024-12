Đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá

Ngày 31/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện truyền thông Fansipan Legend cho biết, khoảng 5h cùng ngày, tại đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) nhiệt độ xuống -1 độ C khiến hơi nước ngưng kết, tạo thành lớp băng mỏng phủ trắng sàn gỗ và cây cỏ trên khu vực đỉnh núi.

Băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan sáng 31/12 (Ảnh: Huy Trịnh).

Theo vị đại diện, tới khoảng 6h, nhiệt độ lên 8 độ C, băng bắt đầu tan.

Dự báo trong những ngày đầu năm 2025, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan tiếp tục ở mức thấp, hiện tượng băng giá có thể xuất hiện vào buổi sáng. Đây là dịp để du khách trải nghiệm hiện tượng thời tiết hiếm thấy này.

Lớp băng mỏng đến khoảng 6h sáng bắt đầu tan (Ảnh: Huy Trịnh).

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa từ phía Bắc tăng cường mạnh nên sáng 31/12, nhiệt độ các khu vực trong tỉnh giảm sâu, có nơi từ 7 đến 10 độ C, trời rét đậm, rét hại. Đặc biệt, tại khu vực vùng núi cao của thị xã Sa Pa, nhiệt độ xuống dưới 5 độ C; đỉnh Fansipan dưới 0 độ C nên trên mặt đất, cây cỏ xuất hiện lớp băng phủ trắng.

Dịp đầu năm mới, Sa Pa sẽ diễn ra nhiều sự kiện trong khuôn khổ Lễ hội mùa xuân 2025 để chào đón du khách trong nước và quốc tế. Trong đêm giao thừa Tết dương lịch sẽ có màn bắn pháo hoa tại Sân quần trung tâm thị xã.