Đình chỉ hoạt động doanh nghiệp không đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

Dân trí Thường xuyên kiểm tra, đánh giá các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp, nhà máy, đình chỉ hoạt động đối các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19…

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh này.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch cho các sự kiện văn hóa, lễ hội, du lịch, thể thao, nhất là tại các khu du lịch biển.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt khuyến cáo 5K trong phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm kế hoạch của UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm công tác y tế cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thường xuyên rà soát, kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch; tổ giám sát cộng đồng các cấp rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với trạng thái bình thường mới trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện song song công tác phòng, chống dịch Covid-19 với phòng, chống các bệnh dịch trên người khác. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá, mức độ an toàn phòng, chống dịch theo các tiêu chí do Bộ Y tế quy định; thực hiện ngay các biện pháp khắc phục các điểm có mức độ an toàn thấp, chưa an toàn.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Y tế tăng cường các hoạt động giám sát dịch tễ và xét nghiệm để phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp khoanh vùng gọn, cách ly triệt để, xét nghiệm ở phạm vi cần thiết, kịp thời truy vết, ngăn chặn dịch ngay từ khi dịch mới xuất hiện, còn ở diện hẹp; kiên quyết không để dịch lây lan ra cộng đồng và trên diện rộng...

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng và công an các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ người nước ngoài và công dân Việt Nam nhập cảnh về nước đang cách ly, lưu trú, làm việc trên địa bàn tỉnh…

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quản lý chặt chẽ các cơ sở cách ly tập trung; thực hiện tốt việc vận chuyển, cách ly y tế cho các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, công dân Việt Nam nhập cảnh, được chỉ định cách ly trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch cho các sự kiện văn hóa, lễ hội, du lịch, thể thao, nhất là tại các khu du lịch biển. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế quy định đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu chủ động lựa chọn đối tượng ưu tiên, tổ chức thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo sự chỉ đạo và điều tiết vắc xin của Bộ Y tế.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp …; chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp; đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động áp dụng các biện pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, không để ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân…

Trần Lê