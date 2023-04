Điều tra vụ ẩu đả làm 5 người bị thương ở cảng An Thới

Liên quan tới sự việc, sáng 27/4, trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Minh, Chủ tịch UBND phường An Thới, TP Phú Quốc, cho biết khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã đến ổn định tình hình.

Vụ việc làm 3 người bị thương, 2 người xây xát nhẹ. Công an đang tạm giữ những người liên quan đến vụ việc để làm rõ.

Theo ông Minh, Cảng quốc tế An Thới trước đây do nhà nước quản lý. Gần đây, nơi này được chuyển cho Công ty TNHH Cảng quốc tế Namas An Thới vận hành.

Cảng quốc tế An Thới (Ảnh: Cộng tác viên).

Theo lời Chủ tịch phường An Thới, sau khi trúng thầu, công ty ban hành bảng giá thuê cao hơn trước, đó có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng phản ứng của người kinh doanh lâu năm.

Hình ảnh vụ ẩu đả lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, chiều 26/4, một nhóm bảo vệ trong khu vực cảng An Thới và một số hộ kinh doanh ở đây xảy ra cự cãi. Lãnh đạo công ty đã liên hệ công an phường hỗ trợ giữ gìn an ninh, trật tự.

Khi lực lượng công an và bảo vệ dân phố đến, đã yêu cầu công ty tạm dừng việc di dời các hộ dân đang buôn bán ra khỏi khu vực cảng biển.

Một số người được cho là bảo vệ công ty và người dân sau đó xảy ra xô xát. Sự việc làm 3 người dân ngụ phường An Thới bị thương, 2 người khác xây xát nhẹ.

Liên quan đến sự việc, phía Công ty TNHH Cảng quốc tế Namas An Thới chưa có thông tin chính thức.