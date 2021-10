Điều tra việc giang hồ mạng "Hoàng Tử Gió" chết trong một chung cư ở Hà Nội

Dân trí Hoàng Tử Gió (tên thật là Hoàng Đức Nhân), từng được biết đến với biệt danh "giang hồ mạng", vốn là đàn em thân thiết với Khá "Bảnh", Huấn "Hoa Hồng", được phát hiện tử vong vào chiều nay 5/10.

Hoàng Đức Nhân, có danh xưng trên mạng là "Hoàng Tử Gió" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tối 5/10, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, hiện Công an huyện này đang phối hợp cùng với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nam thanh niên tên Hoàng Đức Nhân (29 tuổi, quê Quảng Ninh, còn được gọi là "Hoàng Tử Gió").

Nam thanh niên này được phát hiện tử vong trong một chung cư cao cấp trên địa bàn xã Đa Tốn vào chiều cùng ngày.

"Theo báo cáo của cơ quan công an, nạn nhân được phát hiện tử vong lúc 19h30 ngày 5/10 tại một chung cư cao cấp ở xã Đa Tốn. Nạn nhân ở chung một căn hộ với 2 nam thanh niên khác, tên L.H.Đ và T.X.P, được những người này thuê 4-5 tháng trước, mục đích để kinh doanh. Hiện Công an xã Đa Tốn và Công an huyện Gia Lâm đang tích cực điều tra vụ việc", vị lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm nói.

Nhiều người tập trung bên ngoài sảnh khu chung cư nơi xảy ra vụ việc (ảnh: Lê Nam).

"Hoàng Tử Gió" từng được biết đến với danh hiệu "giang hồ mạng", là đàn em thân thiết với các "tiền bối" Khá "Bảnh", Huấn "Hoa Hồng". Nam thanh niên gây chú ý với những hình xăm đầy kín người.

Tháng 11/2019, trong phiên xét xử "Khá Bảnh" cùng đồng bọn tại tỉnh Bắc Ninh, Hoàng Tử Gió cũng đến dự tòa.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2019, "Hoàng Tử Gió" từng bị công an bắt vì sử dụng chất cấm.

Facebook cá nhân "Hoàng Tử Gió" hiện có gần 900.000 người theo dõi.

Văn Yên