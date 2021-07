Điều chuyển công tác chủ tịch phường vì địa bàn chống dịch chưa hiệu quả

Dân trí Chiều 28/7, ông Huỳnh Tấn Lộc - Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) xác nhận địa phương đã điều chuyển công tác Chủ tịch UBND phường Hóa An vì chưa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo ông Huỳnh Tấn Lộc, trên địa bàn phường Hóa An hiện có nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2. Phường này đang đứng đầu trong các địa phương có ca bệnh tại TP Biên Hòa. Trong khi đó, chính quyền địa phương lại chưa có giải pháp quyết liệt, UBND TP Biên Hòa đã chỉ đạo nhiều lần nhưng chưa hiệu quả.

Chính vì vậy, UBND TP Biên Hòa đã quyết định điều chuyển công tác đối với bà Huỳnh Thu Hà - Chủ tịch UBND phường Hóa An, về công tác tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP Biên Hòa.

Đồng thời, TP Biên Hòa điều động ông Dương Minh Sang - Phó trưởng Phòng Nội vụ TP Biên Hòa giữ chức quyền Chủ tịch UBND phường Hóa An, kể từ ngày 27/7.

Một chốt phong tỏa tại phường Hóa An (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Phường Hóa An tiếp giáp với TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Sau khi xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn TP Biên Hòa, tại phường Hóa An cũng xuất hiện các ca bệnh và tăng nhanh.

Tối 23/7, UBND TP Biên Hòa quyết định kéo dài thời gian phong tỏa phường Hóa An thêm một tuần (từ 25/7 đến 1/8) do số ca bệnh vẫn tăng và tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Khoa Nam