Diễn biến và ảnh hưởng bởi mưa lũ tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên

Các địa phương cảnh báo sạt lở, lũ quét

Tại Thanh Hóa, chiều 12/6, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh này đã có mưa vừa, có nơi mưa rất to, trong thời gian ngắn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều 12/6 đến 13/6, trên vùng biển Thanh Hóa có mưa dông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao hơn 3,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nước lũ bất ngờ tràn về lúc rạng sáng 12/6 ở thôn Thái Chấn Sơn, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc (Ảnh: Bình An).

Tại Nghệ An, khoảng 16h cùng ngày đã xảy ra mưa lớn kèm gió giật mạnh trên địa bàn thành phố Vinh. Tuy nhiên, trận mưa chỉ kéo dài khoảng 20 phút, không gây ra tình trạng ngập úng. Thời điểm này trên địa bàn tạnh ráo.

Tại Hà Tĩnh, nhiều địa phương trong tỉnh này có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tại Khu du lịch Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên) biển động, sóng lớn, số lượng du khách vắng hơn thường lệ. Đơn vị này liên tục phát loa cảnh báo để du khách không xuống biển tắm, vui chơi nhằm đảm bảo an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhiều người nuôi trồng thủy sản tại các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Lộc Hà đã gia cố ao hồ, lồng bè, tăng cường sục khí, xử lý môi trường nước nhằm hạn chế thiệt hại.

Theo Ban Quản lý Các cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh, đơn vị đã phối hợp với lực lượng quân đội để thông tin, nhắc nhở, khuyến cáo bà con ngư dân hạn chế ra khơi, chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn.

Một số nhà dân vùng trũng thấp ở Quảng Bình bị ngập (Ảnh: Nhật Anh).

Tại Quảng Bình, mưa lớn do bão số 1 chưa gây thiệt hại lớn, nhưng đã làm ngập úng hơn 7.000ha lúa và hoa màu của người dân. Một số khu vực dân cư ở vùng trũng bị ngập nhà, nhiều hộ dân phải di dời đến nơi an toàn.

Đến chiều tối 12/6, mưa đã giảm, mực nước sông trên toàn tỉnh dưới báo động 1, các hồ chứa đang vận hành bảo đảm an toàn.

Tại Quảng Trị, đến chiều 12/6, mưa ở địa phương này vẫn tiếp diễn, nhưng lượng mưa giảm so với trưa cùng ngày. Tại địa bàn thôn Mai Đàn, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời tại chỗ 12 hộ dân với 33 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Theo thống kê ban đầu, hơn 14.000ha lúa và rau màu của người dân ngập úng. Mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều tuyến đường liên xã, tỉnh lộ tại Quảng Trị ngập đến 0,5m. Nhiều ngầm tràn, tuyến đường ở khu vực các huyện miền núi huyện Đakrông và Hướng Hóa bị chia cắt do ngập sâu 0,5-1m.

Tại thành phố Huế, theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, trong 24 giờ qua, trên địa bàn đã có mưa vừa, có nơi mưa rất to như Bạch Mã 760mm (cao nhất nước), Vườn quốc gia Bạch Mã hơn 600mm,… Dự báo trong 6 giờ tới khu vực thành phố Huế tiếp tục có mưa to.

Nhiều tuyến đường ở Huế bị ngập sâu khiến giao thông đi lại khó khăn (Ảnh: Vi Thảo).

Ngành chức năng cũng dự báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều nơi, đặc biệt là ở các xã, phường thuộc huyện A Lưới, thị xã Hương Trà, huyện Phú Lộc...

Tại thành phố Đà Nẵng, một số khu vực có mưa vừa, mưa to. Ghi nhận của phóng viên tại quận Thanh Khê, Hải Châu mưa lớn xuất hiện vào chiều tối, một số tuyến đường như Hải Phòng, Lê Duẩn có hiện tượng úng nước trong thời gian ngắn.

Ở khu vực đường Mẹ Suốt (quận Liên Chiểu), nơi ngập sâu trong sáng cùng ngày, nước đã rút. Kênh thoát nước duy nhất qua các khu dân cư trên con đường này cũng đã hạ mực nước lũ…

Dự báo đến trưa 13/6, tại các quận, huyện của thành phố Đà Nẵng vẫn có mưa to, có nơi trên 250mm; cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở mức 2; đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp và các khu đô thị.

Hàng trăm nhà dân bị ngập sâu

Tại Quảng Nam, theo ghi nhận, đến chiều tối 12/6, tại thôn Thái Chấn Sơn, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, gần 300 hộ dân bị ngập nặng do mưa lớn cộng với thủy điện xả điều tiết. Nước lũ tràn vào nhà lúc rạng sáng làm người dân trở tay không kịp, nhiều đồ đạc không kịp đưa lên cao bị ngập, hư hỏng.

Nước lũ tràn vào nhà dân ở thôn Thái Chấn Sơn, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Bình An).

Ông Phạm Quang Hiển, Bí thư xã Đại Hưng, cho biết, toàn xã có hơn 700 nhà với khoảng hơn 1.000 nhân khẩu bị ngập lụt, toàn bộ diện tích hoa màu hơn 112ha, lúa hơn 228ha đều bị ngập. Đến nay, nhiều thôn chưa thống kê được thiệt hại.

Thống kê sơ bộ, hàng nghìn ha lúa, hoa màu… ở các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình… bị hư hỏng, nhiều diện tích mất trắng. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại.

Riêng thành phố Hội An, sáng 12/6, tuyến đường Bạch Đằng ven sông Hoài, phố cổ Hội An, ngập sâu hơn 0,5m. Các hàng quán đều phải đóng cửa, người dân ngỡ ngàng khi chứng kiến lụt giữa mùa hè.

Tại Quảng Ngãi, do biển động, tàu vận chuyển hành khách từ đất liền ra đảo Lý Sơn và ngược lại tạm dừng hoạt động. Điều này khiến hơn 100 du khách mắc kẹt trên đảo Lý Sơn.

Ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, cho biết, trong ngày 12/6, vùng biển Quảng Ngãi mưa rào, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m.

Quốc lộ 40B, đoạn qua huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum xuất hiện nhiều đoạn sạt lở, cây đổ khiến giao thông đi lại khó khăn (Ảnh: Chí Anh).

Tại Bình Định, sáng cùng ngày, trên địa bàn thành phố Quy Nhơn có gió to gây ngã đổ một số cây xanh, đè lên ô tô và làm một người phụ nữ bị thương. Nhìn chung khu vực Bình Định nhiều mây, có mưa, tập trung ở ven biển phía bắc tỉnh, nhưng lượng mưa rất nhỏ.

Tại Kon Tum, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở khiến người dân gặp khó khăn trong khi đi lại. Quốc lộ 40B, đoạn qua huyện Tu Mơ Rông có xuất hiện 11 điểm sạt lở và cây đổ ngã gây ách tắc giao thông cục bộ.

Sở Xây dựng tỉnh này đã huy động máy móc, nhân lực kịp thời dọn khắc phục sự cố nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.