Dịch bệnh "hạ nhiệt", tập trung bao phủ 100% vắc xin cho người trên 18 tuổi

Dân trí Trong thời gian tới, TPHCM sẽ hoàn thành mục tiêu tiêm, bao phủ vắc xin cho 100% người dân trên 18 tuổi, tập trung cho công tác điều trị F0 cộng đồng và nâng cấp hệ thống các tầng điều trị.

Chiều 18/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM tổ chức cuộc họp báo nhằm cung cấp thông tin mới về diễn biến dịch bệnh trong vòng 24 giờ qua.

Bao phủ vắc xin Covid-19 cho 100% người trên 18 tuổi

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội dựa trên diễn biến dịch Covid-19.

Đối với việc mở cửa lại các hoạt động, các đơn vị, tổ chức, cá nhân cần đảm bảo an toàn cao nhất trước dịch bệnh theo phương châm "an toàn mới mở cửa, mở cửa phải an toàn".

Từ lý do trên, ngành y tế TPHCM cũng đang xây dựng các chiến lược cho thời gian tới. Cụ thể, thành phố sẽ tập trung cho công tác bao phủ vắc xin Covid-19 cho người dân.

TPHCM phấn đấu bao phủ vắc xin Covid-19 cho 100% người trên 18 tuổi thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, hiện tại, thành phố đã gần như bao phủ vắc xin mũi một Covid-19 cho toàn bộ người dân trên địa bàn. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thành mục tiêu tiêm cho 100% người dân trên 18 tuổi ở địa bàn mũi một và tiêm mũi 2 cho người đủ điều kiện.

Bên cạnh công tác tiêm chủng, thành phố sẽ tập trung cho công tác điều trị bằng cách quản lý tốt các F0 đang chăm sóc, điều trị tại cộng đồng và tăng cường, nâng cấp hệ thống các tầng điều trị.

"Thành phố sẽ áp dụng các biện pháp để đảm bảo chăm sóc cho các bệnh nhân đang được áp dụng biện pháp cách ly tại nhà sẽ tự hồi phục. Khi có diễn tiến nặng, tất cả bệnh nhân sẽ được phát hiện và kịp thời chuyển lên tầng 2, tầng 3 để hạn chế số trường hợp tử vong" - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM nêu rõ.

Số ca F0 tử vong 3 ngày gần đây ở mức thấp nhất trong gần 2 tháng qua

Tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải - Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM - cho biết, trong ngày 17/9, TPHCM ghi nhận thêm 5.973 ca mắc Covid-19 mới. Ngành y tế trên địa bàn đang điều trị 41.152 bệnh nhân, trong đó, 3.366 trường hợp là trẻ em dưới 16 tuổi, 2.420 bệnh nhân nặng cần thở máy và 23 bệnh nhân cần can thiệp ECMO.

Trong vòng 24 giờ, thành phố có thêm 2.270 người mắc Covid-19 được điều trị khỏi, xuất viện. Tổng số F0 được xuất viện của TPHCM từ đầu năm đến nay là 166.564 người.

Tầng điều trị thứ 3 là khu vực có tỷ lệ bệnh nhân tử vong do Covid-19 ở mức cao.

Cũng trong ngày 17/9, TPHCM ghi nhận thêm 165 trường hợp mắc Covid-19 tử vong. Như vậy, trong 5 ngày liên tiếp, thành phố có số trường hợp tử vong mỗi ngày thấp hơn mức 200 ca.

Đặc biệt, trong 3 ngày gần nhất, số trường hợp F0 tử vong tại thành phố lần lượt là 160 ca, 166 ca và 165 ca. Đây là những ngày có số ca tử vong do Covid-19 thấp nhất trong gần 2 tháng qua.

Cùng ngày, thành phố đã tiêm hơn 103.000 mũi vắc xin Covid-19 cho người dân. Như vậy, toàn địa bàn đã tiêm hơn 8,6 triệu mũi vắc xin Covid-19 từ đợt tiêm chủng đầu tiên đến nay, trong đó, hơn 6,7 triệu người được tiêm mũi một, hơn 1,9 triệu người được tiêm mũi 2 và hơn một triệu người trên 65 tuổi, có bệnh nền đã được tiêm ít nhất một mũi.

Quang Huy