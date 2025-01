Đi xe máy kẹp 3 không đội mũ, lạng lách nam thanh niên bị phạt nặng

Ngày 10/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an huyện Tràng Định vừa xử phạt một nam thanh niên 28 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Theo đó, ngày 7/1, lực lượng Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an huyện Tràng Định làm nhiệm vụ tại thôn Nà Cáy, xã Chi Lăng phát hiện xe máy mang BKS 12T1-167.xx, có hành vi vi phạm luật.

Lúc này, lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên người điều khiển phương tiện không chấp hành, lạng lách, đánh võng, trốn tránh việc kiểm tra, kiểm soát của CSGT.

Sau đó, Công an huyện Tràng Định đã tổ chức xác minh, làm rõ, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với B.V.H. (19 tuổi, trú tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn).

H. bị Công an huyện này xử phạt hành chính về các hành vi: Không có giấy phép lái xe; điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, chở theo 2 người trên xe không đội mũ bảo hiểm; tổng mức tiền xử phạt là 28 triệu đồng.

Lực lượng CSGT phát lại hình ảnh về hành vi vi phạm của 3 thanh niên (Ảnh: Minh Phong).

Công an huyện Tràng Định (Lạng Sơn) đề nghị người dân cần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông - Trật tự sẽ tiếp tục duy trì, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, phát hiện các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông với phương châm xử lý triệt để, "không có vùng cấm".