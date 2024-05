Đi soi ếch, người đàn ông 46 tuổi bị sét đánh tử vong

Ngày 21/5, Công an huyện Tân Trụ (Long An) vừa bàn giao thi thể ông Trần Quốc Tâm (46 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) cho người nhà mai táng sau khi bị sét đánh.

Khu vực người đàn ông bị sét đánh (Ảnh: Huyền My).

Theo công an, khoảng 1h cùng ngày, ông Tâm cùng nhóm bạn gần nhà đến cánh đồng ở ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh (huyện Châu Thành) soi ếch.

Lúc này, ông Tâm không may bị sét đánh, gục xuống bờ ruộng. Nạn nhân được người dân địa phương sơ cứu nhưng không qua khỏi.

Công an huyện Tân Trụ đã đến khám nghiệm hiện trường. Đây là trường hợp thứ 2 tại Long An tử vong do sét đánh từ đầu mùa mưa đến nay.