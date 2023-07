Đi qua suối để lên nương, một người trượt chân bị nước cuốn mất tích

Lực lượng dân quân xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn (Lào Cai) tìm kiếm nạn nhân mất tích do bị trượt chân khi qua suối Nậm Xây Luông (Ảnh: Báo Lào Cai).

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Lào Cai, sáng 28/7 hai bố con người dân tộc ở xã Nậm Xây dắt nhau qua suối đi làm nương người con bị trượt chân nước cuốn trôi mất tích...

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Văn Bàn, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, ông Giàng A P. (ở thôn Mà Sa Phìn, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), dắt con gái là Giàng Thị N. (SN 2008, bị mù) đi qua suối Nậm Xây Luông để lên nương. Khi đi đến giữa suối bất ngờ chị N. bị trượt chân nước cuốn trôi về phía thượng lưu đập thủy điện Nậm Xây Luông 4,5.

Chính quyền địa phương xã Nậm Xây phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Bàn huy động gần 100 người gồm công an, dân quân và người dân khẩn trương tìm kiếm chị N., song chưa thấy.

Do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, đêm về sáng 28/7 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa đều khắp, nhiều nơi có mưa to đến rất to.

Mưa lũ làm nhiều nhà dân ở thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng bị ngập nước gây thiệt hại một số đồ đạc trong nhà, nhiều diện tích lúa và rau màu, ao hồ thả cá bị thiệt hại.

Công trình thủy lợi thôn Muồng, xã Thống Nhất (thành phố Lào Cai) vỡ kênh mương), đường quốc lộ 70 bị ách tắc do ngập nước do mưa lũ lớn tại Km21 và vị trí ngầm tràn tổ dân phố số 2, thị trấn Nông trường Phong Hải gây ách tắc giao thông cục bộ 4 giờ.

Trên quốc lộ 279 tại vị trí ngầm tràn suối Nậm Liệp, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn cũng xuất hiện lũ ống gây ách tắc giao thông cục bộ 6 giờ.

Đặc biệt do mưa lũ lớn làm suối Ngòi Đum đục ngầu không thể cung cấp nguồn nước thô cho nhà máy nước Cốc San nên Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai phải tạm dừng cấp nước sinh hoạt cho nhiều phường xã ở thành phố Lào Cai từ chiều 28/7.