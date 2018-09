Đi chơi lễ, một thanh niên bị xe bồn cán chết thương tâm

Bình Dương:

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30, một tài xế chưa rõ danh tính điều khiển xe bồn chở xăng mang BKS 93C - 090.74 lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (hướng từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Bình Dương). Khi đến ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn - Thuận An Hoà (phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Lê Thanh T. (SN 1996, quê tỉnh Thanh Hoá) điều khiển xe máy.

Sau va chạm, anh T. ngã ra đường bị bánh xe bồn cán tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy cùng thi thể nạn nhân nằm gọn dưới bánh sau xe bồn. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực này hỗn loạn, kẹt xe kéo dài. Người nhà nạn nhân cho biết, anh T. đang trên đường đi chơi lễ dịp 2/9 thì gặp nạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến điều tra nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Hà An