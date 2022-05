Đi chơi lễ bên bờ suối, nam thanh niên bị nước cuốn trôi

Tối 2/5, Trung tá Lê Văn Tư - Trưởng Công an xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) - cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm được thi thể của nam thanh niên bị cuốn trôi khi băng qua suối.

Trước đó, ngày 1/5, một nhóm thanh niên lên xã Hòa Bắc chơi lễ. Cuối ngày, trời mưa to nên nhóm này ra về.

Khi lội qua suối Khe Mun, một người trong nhóm không may bị nước cuốn trôi. Nạn nhân là N.H.T.H. (18 tuổi, trú tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng gồm công an huyện, quân sự huyện, công an xã, quân sự xã cùng người dân đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nhưng do nước dâng cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm rất khó khăn.

"Các em đi chơi lễ bên bờ suối, trời mưa lớn, nước suối dâng cao nên các em ra về. Khi lội qua suối, một em không may bị nước cuốn trôi", Trung tá Lê Văn Tư cho biết thêm.