Dân trí Từ đêm nay (18/8) đến sáng ngày 20/8, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Đêm nay miền Bắc mưa rào và giông. (Ảnh minh họa).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm hôm qua (17/8), khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 17/8 đến 7h ngày 18/8) như: Lạc Sơn (Hòa Bình) 60 mm, Sơn Dương (Tuyên Quang) 82.4 mm, Phú Bình (Thái Nguyên) 65.4 mm, Đông Anh (Hà Nội) 54.4 mm,…

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp dịch chuyển dần xuống khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m hoạt động mạnh dần nên từ đêm nay (18/8) đến sáng ngày 20/8, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông; riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt (thời gian xảy ra mưa to tập trung vào đêm và sáng). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội, từ đêm nay (18/8) đến sáng 20/8 có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: Cấp 1.

Nguyễn Dương