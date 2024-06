Đề xuất xe ưu tiên chỉ được đi ngược chiều trong làn khẩn cấp trên cao tốc

Đây là một trong những nội dung được đề cập tại dự thảo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ mới nhất, vừa được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Theo quy định của luật hiện hành (Luật Giao thông đường bộ 2008), xe ưu tiên không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông. Nội dung này được nêu tại Điều 22, quy định về quyền ưu tiên của một số loại xe.

Nội dung liên quan xe ưu tiên hiện nay được quy định trong dự thảo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ, do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Theo đề xuất mới nhất, xe ưu tiên chỉ được đi ngược chiều ở làn khẩn cấp trên cao tốc (Ảnh minh họa: Khắc Duy).

Dự luật này đã được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến thảo luận trong đợt 1 của kỳ họp thứ 7, sau đó đã được tiếp thu, chỉnh lý để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 34, hôm 11/6 vừa qua.

Tại dự thảo luật mới nhất được trình ra, các quy định về xe ưu tiên được đề cập trong Điều 28 thuộc chương II.

Dự thảo luật nêu rõ xe ưu tiên gồm: Xe chữa cháy của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và xe chữa cháy của các lực lượng khác được huy động đi làm nhiệm vụ chữa cháy; xe của lực lượng quân sự, công an và kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; đoàn xe có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường; xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu; xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp; đoàn xe tang.

Xe ưu tiên được quyền đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự: Xe chữa cháy, xe của lực lượng quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; đoàn xe có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường, xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu, xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, và cuối cùng là đoàn xe tang.

Theo quy định mới nhất trong dự thảo luật, các xe ưu tiên phải có tín hiệu ưu tiên theo quy định của pháp luật.

Xe ưu tiên không bị hạn chế tốc độ; được phép đi không phụ thuộc vào tín hiệu đèn giao thông, đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được.

"Riêng đối với đường cao tốc, chỉ được đi ngược chiều trên làn dừng xe khẩn cấp; phải tuân theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, biển báo hiệu tạm thời", theo quy định trong dự thảo Luật trật tự, An toàn giao thông đường bộ.

Dự thảo luật cũng quy định khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giảm tốc độ, đi sát lề đường bên phải hoặc dừng lại để nhường đường, trạm thu phí phải ưu tiên cho xe ưu tiên qua trạm trong mọi tình huống, không được gây cản trở.

Chính phủ sẽ quy định về quản lý, lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên và trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại và thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên.

Bộ trưởng Công an quy định các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam có bố trí xe Cảnh sát giao thông dẫn đường; quy định quy trình dẫn đường của Cảnh sát giao thông đối với các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam.

Dự thảo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ gồm 9 chương, 89 điều, sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 7.