Đề xuất tự động giãn đăng kiểm gần 1,4 triệu xe cá nhân từ đầu tháng 6

Tự động giãn đăng kiểm từ đầu tháng 6/2023

Trên cơ sở kiến nghị của Cục Cảnh sát giao thông, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), các Công ty bảo hiểm xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã thống nhất bổ sung nội dung vào Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 16 dự kiến ban hành ngay đầu tháng 6/2023.

Theo đó, các Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục được sử dụng đến hết thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định. Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định của ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải đã được cấp trước ngày 22/3/2023 và có hiệu lực đến trước ngày 1/7/2024 thì được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn tính theo chu kỳ quy định tại Phụ lục V của Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT.

Tự động giãn đăng kiểm cho xe gia đình từ đầu tháng 6 (Ảnh: Thế Hưng).

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đây là khoảng thời gian để các lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm lưu ý để triển khai thực hiện theo quy định mới. Kể từ ngày 1/1/2024, hoạt động này trở lại bình thường như đang áp dụng hiện nay.

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định được xác nhận theo mẫu Giấy xác nhận quy định tại Thông tư (bản điện tử, có mã QR-code, ký số bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam). Quy định này không áp dụng cho các trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định hết hiệu lực trước ngày Thông tư có hiệu lực.

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm, việc áp dụng quy định nêu trên nếu triển khai thực hiện kể từ ngày 1/6/2023 thì sẽ có 1.392.761 Giấy chứng nhận và Tem kiểm định của ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh được tự động gia hạn theo chu kỳ mới thêm 6 tháng.

Thế nhưng, từ ngày 1/7/2024 trở về sau sẽ có 558.697 phương tiện mới đến thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận và Tem kiểm định phải thực hiện kiểm định mà không được áp dụng thực hiện quy định này.

Quy định này không áp dụng cho các trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định hết hiệu lực trước ngày Thông tư có hiệu lực. Do đó, 155.592 phương tiện hết hạn trước ngày thông tư có hiệu lực thuộc nhóm phương tiện được thay đổi chu kỳ kiểm định nhưng không được áp dụng thực hiện quy định này.

"Quy định này phải thực hiện để loại trừ các trường hợp phương tiện đã bị lập biên bản vi phạm hành chính, bị từ chối bồi thường hoặc đã bị cơ quan chức năng xử lý do lỗi phương tiện đã hết hạn kiểm định. Nếu quy định này không được loại trừ thì sẽ không thể thực hiện được vì xung đột với các quy định pháp luật khác. Trong khi đây là giải pháp tình thế cần phải giải quyết ngay cho đại đa số người dân, tránh thiệt hại không đáng có cho xã hội", lãnh đạo Cục Đăng kiểm khẳng định.

Áp dụng trong 1 năm

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, nếu thực hiện phương án này thì chủ phương tiện không phải đến trung tâm đăng kiểm (TTĐK) để cấp đổi Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định. Chủ xe không phát sinh các thủ tục và chi phí cho chủ phương tiện và TTĐK trong việc đổi Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định.

Tuy nhiên phương án này sẽ gây ra khó khăn cho các đơn vị kiểm soát phương tiện khi tham giao thông cũng như xác định trách nhiệm bồi thường của cơ quan bảo hiểm. Về việc này, Bộ GTVT đã giao Cục Đăng kiểm VN làm việc với Cục Cảnh sát giao thông và các cơ quan có liên quan để có các giải pháp.

Bước đầu, các đơn vị đề xuất phương án cấp Giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với các phương tiện này. Cục Cảnh sát giao thông đề nghị chỉ nên áp dụng trong vòng 1 năm kể từ ngày quy định này có hiệu lực.

Ví dụ, quy định này có hiệu lực từ tháng 6/2023 thì chỉ áp dụng hết tháng 6/2024. Như vậy, thời hạn tiếp tục sử dụng của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định trong mọi trường hợp không vượt quá ngày 31/12/2024.

Nguyên do theo Cục Đăng kiểm Việt Nam do đây chỉ là giải pháp tình thế để giải quyết tình trạng ùn tắc phương tiện kiểm định tại các TTĐK hiện tại nên không cần thiết kéo dài thời gian dài và gây khó khăn cho cơ quan Công an, Thanh tra, bảo hiểm...

Hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định của phương tiện được áp dụng chu kỳ kiểm định mới được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn tính theo chu kỳ kiểm định mới. Thời điểm xác định được tính từ ngày quy định này có hiệu lực.

Theo tính toán của Cục Đăng kiểm Việt Nam, thời gian giải quyết được hết tình trạng ùn tắc là khoảng hơn 1 tháng tính từ thời điểm áp dụng. Giải pháp này cũng đảm bảo cho hệ thống kiểm định xe cơ giới không xảy ra tình trạng ùn tắc tái diễn như hiện nay.

Ngoài ra, quy định mới sẽ tạo điều kiện cho các trung tâm đăng kiểm tập trung nhân lực, cơ sở vật chất và thời gian để kiểm định cho các loại phương tiện kinh doanh vận tải khác và các phương tiện quá hạn đăng kiểm. Việc cấp Giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định sẽ đảm bảo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia giao thông và không phải đến trung tâm đăng kiểm.