Đề xuất 28 hành vi, nhóm hành vi bị trừ hết điểm giấy phép lái xe

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Về nội dung trừ điểm giấy phép lái xe, Bộ Công an cho biết, dự thảo Nghị định quy định đây không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính; hành vi vi phạm đã bị trừ điểm giấy phép lái xe thì không áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.

Đối với nội dung mức trừ điểm giấy phép lái xe, dự thảo Nghị định quy định 189 hành vi, nhóm hành vi bị trừ điểm.

Trong đó có 28 hành vi, nhóm hành vi bị trừ 12 điểm, gồm:

Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở;

Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy;

Điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 150%;

Đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ trên 35km/h;

Bấm còi, rú ga (nẹt pô) liên tục trong khu đông dân cư, khu vực cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định;

Buông cả hai tay khi lái xe;

Dùng chân lái xe;

Ngồi về một bên khi lái xe;

Nằm trên yên xe khi lái xe;

Thay người điều khiển khi xe đang chạy;

Quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt lái xe;

Lái xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh;

Lái xe thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định...

Đây là những hành vi vi phạm có tính chất cố ý, nguy hiểm, nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, hủy hoại công trình giao thông.

Bộ Công an đề xuất các hành vi bị trừ 10 điểm bằng lái khi: Lái xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu, hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Các hành vi được đề xuất trừ 4 điểm gồm: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông; lái xe đi vào đường cao tốc, trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc; gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn, không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn...

Với quy định tài xế xe máy bị trừ 2 điểm, Bộ Công an đề xuất các hành vi như: Chở theo từ 3 người trở lên trên xe; lái xe có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông mà không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, không tham gia cấp cứu người bị nạn; đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển;

Lái xe khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu, hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; người lái xe sử dụng ô (dù), thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác;

Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"; không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Tài xế xe máy sẽ bị trừ 3 điểm, nếu: Sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h.

Lái xe không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông; lái xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; đi vào đường cao tốc, dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe, lùi xe, tránh xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông;

Không đi đúng phần đường, làn đường, không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông hoặc đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "cấm đi ngược chiều" gây tai nạn giao thông...

Riêng với các hành vi: Buông cả hai tay khi lái xe; dùng chân lái xe; ngồi về một bên khi lái xe; nằm trên yên xe lái xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để lái xe, hoặc bịt mắt lái xe; lái xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị; lái xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh; lái xe thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định, Bộ Công an đề xuất sẽ tịch thu phương tiện nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.

Giấy phép lái xe được phục hồi đủ 12 điểm trong trường hợp chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong 12 tháng kể từ lần bị trừ điểm gần nhất.

Trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm, người được cấp giấy phép lái xe phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ do lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức theo quy định của Bộ trưởng Công an.

Nếu có kết quả đạt yêu cầu, lái xe mới được phục hồi đủ 12 điểm trong bằng lái.