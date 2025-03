Đề nghị xử phạt người đàn ông đánh đập vợ con tàn nhẫn trong bữa ăn

Ngày 27/3, Trung tá Nguyễn Sỹ Quý, Trưởng Công an xã Hậu Thành (Yên Thành, Nghệ An), cho biết, đơn vị đang chờ kết quả tra cứu nhân thân của anh N.T.H. (SN 1989, trú tại địa phương) từ phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An để củng cố hồ sơ, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Yên Thành ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người này.

Theo Trưởng Công an xã Hậu Thành, anh N.T.H. có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác (cụ thể là cho vợ và các con) nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an xã Hậu Thành làm việc với anh N.T.H. sau khi clip ghi lại hành vi bạo lực của người đàn ông này đối với vợ con lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: T. Tuấn).

Theo điểm a khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ, người có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt tiền từ 5 đến 8 triệu đồng.

"Căn cứ vào mức độ vi phạm của anh H., Công an xã sẽ đề nghị Chủ tịch UBND huyện Yên Thành xử phạt mức 6,5 triệu đồng đối với hành vi trên", Trung tá Nguyễn Sỹ Quý thông tin.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 23/3, anh N.T.H. dùng cán chổi bằng inox đánh con gái khi cháu bé đang ngồi trước mâm cơm chuẩn bị ăn. Vợ anh H. đang bế con nhỏ, thấy vậy liền đến can ngăn nhưng cũng bị chồng dùng tay, cán chổi đánh liên tiếp vào người.

Hai con nhỏ của anh H. can ngăn cũng bị bố đánh. Người đàn ông này còn có hành vi dẫm đạp lên người con gái khi cháu bé ngã xuống thềm.

Clip ghi lại hành vi bạo lực của anh H. đối với vợ con được đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: Hoàng Lam).

Sau khi sự việc xảy ra, vợ anh H. không trình báo cơ quan chức năng. Đến ngày 24/3, bức xúc trước hành vi bạo lực của anh H. đối với vợ con, người thân của chị này đã đăng tải clip vụ việc do camera an ninh ghi lại lên mạng xã hội.

Công an xã Hậu Thành đã triệu tập anh H. đến trụ sở làm việc, đồng thời đưa vợ, con người đàn ông này đến cơ sở y tế thăm khám, kiểm tra vết thương. Tuy nhiên, người vợ từ chối việc giám định sức khỏe.

Quá trình làm việc với công an, anh N.T.H. thừa nhận hành vi bạo lực đối với vợ, con và cho biết do say rượu, không làm chủ được hành vi.