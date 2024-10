Can ngăn "ma men" đánh vợ con, Thượng úy công an bị đâm trọng thương

Tối 4/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an huyện Lâm Bình đang làm rõ vụ việc Nguyễn Đình On (SN 1963, ở thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình) có hành vi dùng dao nhọn đâm một cán bộ Công an thị trấn Lăng Can trọng thương.

Đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang thăm hỏi gia đình Thượng úy Ma Công Huyên (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Cụ thể, khoảng 11h50 cùng ngày, Công an thị trấn Lăng Can nhận được tin báo về việc ông Nguyễn Đình On say rượu, chửi mắng, đe dọa gây thương tích cho vợ con, sau đó, ông On còn gom quần áo chất thành đống để đốt nhà.

Sau khi nhận tin báo, tổ công tác của Công an thị trấn Lăng Can cùng các lực lượng đã đến hiện trường khuyên giải, can ngăn ông On. Tuy nhiên lúc này, ông On lấy từ trong người ra một con dao nhọn và đâm vào lưng Thượng úy Ma Công Huyên, cán bộ Công an thị trấn Lăng Can.

Cảnh sát sau đó đã khống chế và đưa đối tượng On về trụ sở Công an huyện Lâm Bình, và đưa anh Huyên đi cấp cứu.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.