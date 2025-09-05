Đề nghị quản lý chặt tài khoản TikTok, Facebook để ngăn lừa đảo trên mạng

Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong phiên họp thứ 49 sáng 5/9.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đánh giá Chính phủ đã có nhiều nỗ lực và đề ra nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm và vi phạm pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng (Ảnh: Hồng Phong).

Dù về cơ bản các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đều giảm so với cùng kỳ (giảm 21%), song một số loại tội phạm vẫn tăng như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, hiệu quả hoạt động phòng ngừa trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực viễn thông, mạng Internet chưa cao, còn sơ hở, bất cập...

Nêu quan điểm về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho rằng trong phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, năm nay nhiều lĩnh vực được xử lý rất tốt, rất ổn thỏa và số liệu đã chứng minh điều đó, điển hình là tội phạm giảm, thu hồi tài sản tăng.

Về nguyên nhân của những tồn tại, ông Tới chỉ ra một phần do công tác tuyên truyền, đặc biệt với những nội dung liên quan tội phạm trên không gian mạng.

“Tại sao trên thế giới, người ta cũng sử dụng mạng mà bị lừa đảo ít hơn? Bởi vì chúng ta tiếp cận mới, chưa hiểu được phương thức, thủ đoạn nên dễ bị câu móc”, ông Tới nói.

Ông đề xuất tăng cường tuyên truyền trên không gian mạng và hình thức tuyên truyền đến tận người dân bằng nhiều hình thức.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới (Ảnh: Hồng Phong).

Đặc biệt, ông đề nghị các bộ ngành chuyên môn phải quản lý chặt chẽ tài khoản trên không gian mạng, nhất là TikTok, Facebook. Ông gợi ý trên các nền tảng đó nên có đăng ký và kết hợp với dữ liệu của Bộ Công an để quản lý. Nếu quản lý được nội dung này cộng với quản lý số điện thoại nữa, theo ông Tới, sẽ hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đề cập câu chuyện lừa đảo trên mạng, điển hình là tình trạng lừa đảo đi làm “việc nhẹ lương cao” ở Campuchia. Theo ông Hoan, dù vấn đề này đã được ra rả tuyên truyền rằng “không có chỗ nào trên thế giới việc nhẹ lương cao”, nhưng tình trạng lừa đảo vẫn diễn ra.

Bên cạnh đó là thực tế nhiều người cao tuổi bị lừa bởi những chuyến du lịch 0 đồng. “Không có du lịch nào 0 đồng. Mặc dù không có tốn tiền thật, nhưng đi theo chương trình đó bị ép cái này, ép cái kia, mua cái này, mua cái nọ nên cuối cùng là tiền mất tật mang”, ông Hoan phản ánh.

Theo ông, tội phạm trên không gian mạng thì đấu tranh với tội phạm cũng phải từ không gian mạng để truyền thông.

Thực tế, ở xã hiện nay có đến 500.000-700.000 dân, nếu chỉ cầm một văn bản tuyên truyền đọc, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, sẽ không tới được người dân. Ông góp ý có thể chiếu những nội dung tuyên truyền về tội phạm lừa đảo trên mạng qua những màn hình được bố trí ở các trung tâm phục vụ hành chính công, tạo ra mọi kênh để hỗ trợ chính quyền địa phương và lực lượng công an trong tuyên truyền.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan (Ảnh: Hồng Phong).

“Ở thời đại công nghệ, phải đẩy mạnh công nghệ trong tuyên truyền”, ông Hoan nói.

Giải trình sau đó, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long tái khẳng định năm 2025, hầu hết tội phạm về trật tự xã hội đều giảm.

Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, theo Thứ trưởng Bộ Công an, cũng giảm. Dù vậy, ông thừa nhận tình trạng lừa đảo trên không gian mạng rất nhiều quốc gia gặp phải, kể cả châu Âu và Mỹ. Đây là thực trạng chung, khó khăn chung của tất cả các quốc gia chứ không riêng Việt Nam.

“Chúng tôi sẽ cố gắng và đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền trên tất cả các nền tảng, từ không gian mạng cho tới báo chí chính thức. Vừa rồi, người dân cũng ý thức rất cao nhưng vẫn còn rất nhiều người nhẹ dạ cả tin để bị lừa đảo", ông Long nói.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị qua các kênh khác nhau, người dân cố gắng tự bảo vệ bản thân, tài sản của mình và phối hợp lực lượng công an trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này.