Đề nghị 16 tỉnh giám định tài sản 413 dự án liên quan Công ty Công Minh

Thông tin này được Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên (Phó chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an), đưa ra tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 7/12, khi trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về diễn biến điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết vụ án Công ty Cây xanh Công Minh được khởi tố ngày 8/5 về hai tội danh. Tội danh thứ nhất là Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội danh thứ hai là Đưa - Nhận hối lộ, xảy ra tại Công ty Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

"Đến nay Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án nhưng chưa khởi tố bị can", ông Tuyên nói.

Để có căn cứ giải quyết vụ án, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh Điều tra đã gửi Hội đồng định giá 16 tỉnh đề nghị định giá tài sản của 413 dự án trên 16 tỉnh này, liên quan Công ty Cây xanh Công Minh.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người phát ngôn Bộ Công an, trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí tại buổi họp báo Chính phủ chiều 7/12

"Đến nay có một tỉnh đã có kết luận, các tỉnh còn lại đang trong quá trình tiếp thu, thẩm định. Cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp với các tỉnh này để cung cấp thông tin, hồ sơ và tài liệu cần thiết phục vụ việc giám định tài sản", ông Tuyên cho hay.

Trong quá trình chờ đợi kết quả giám định tài sản, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nhấn mạnh cơ quan điều tra đang hết sức cố gắng, tập trung điều tra, làm rõ, cá thể hóa trách nhiệm hình sự của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định Công ty Cây xanh Công Minh đã thông đồng với nhiều chủ đầu tư để được tham gia vào việc xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án.

Sau khi giá hợp đồng được phê duyệt, Công ty Công Minh được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống của Công ty Công Minh tham giá đấu thầu và trúng thầu.

Bộ Công an xác định hơn 50 công ty thuộc hệ sinh thái của Công Minh đã trúng hơn 600 gói thầu tại nhiều địa phương với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã yêu cầu UBND các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Quảng Ngãi… rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan các dự án, gói thầu trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị do Công ty TNHH Cây xanh Công Minh thực hiện từ năm 2019 đến hết năm 2023.

Đầu tháng 10, đại diện cơ quan An ninh điều tra cho biết VKSND Tối cao đã gia hạn điều tra lần thứ nhất vụ án Công ty cây xanh Công Minh và chưa khởi tố bị can, đang củng cố hồ sơ về các sai phạm cá nhân.