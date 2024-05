Để lại căn cước và số điện thoại, nam thanh niên nghi nhảy sông Lam tự vẫn

Ngày 13/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đang tích cực tìm kiếm một nạn nhân nghi nhảy xuống sông Lam tự vẫn.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ tổ chức tìm kiếm trong đêm và đôi dép kèm căn cước nam thanh niên nghi nhảy cầu để lại (Ảnh: Chu Minh).

Tối 12/5, người dân lưu thông trên cầu Bến Thủy 1 (bắc qua sông Lam, nối 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh) phát hiện một đôi dép, một căn cước mang tên N.T.T. (26 tuổi, trú thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và mảnh giấy ghi lại số điện thoại của người thân. Nghi ngờ có người nhảy cầu tự tử, người dân báo tin tới lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An cử lực lượng, phương tiện triển khai tìm kiếm. Do nước dâng cao, trời tối nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.