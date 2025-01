Dãy nhà tạm ở Hà Nội cháy ngùn ngụt

Trao đổi với phóng viên Dân trí tối 9/1, Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết khoảng 20h12 cùng ngày, tại dãy nhà tạm ở ngõ 136 đường Hồ Tùng Mậu (phường Phú Diễn) xảy ra hỏa hoạn.

Dãy nhà tạm bốc cháy ngùn ngụt (Ảnh: Hiếu Quang).

Hàng chục cảnh sát PCCC tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn (Ảnh: Thành Đông).

Sau khi nhận tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an quận Cầu Giấy, Công an quận Thanh Xuân, Công an quận Nam Từ Liêm, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 2 (Công an Hà Nội), điều 12 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Cảnh sát chữa cháy khống chế vụ hỏa hoạn (Ảnh: Thành Đông).

"Tới khoảng 21h15, cảnh sát chữa cháy đã khống chế được vụ hỏa hoạn. Có 5 ngôi nhà tạm bị lửa thiêu rụi, rất may không có ai bị thương vong", Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm thông tin.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.