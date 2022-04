Đẩy mạnh công nghệ thông tin để hạn chế CSGT ra đường

Sau hai ngày diễn ra Đại hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cục Cảnh sát giao thông (C08 - Bộ Công an) đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Bí thư khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII.

Theo đó, Đại úy Đoàn Tiến Mạnh, Bí thư Đoàn Thanh niên C08 nhiệm kỳ 2017-2022, được bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên C08 khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đoàn viên thanh niên C08 biểu quyết tại Đại hội (Ảnh: Hoàng Nguyên).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại úy Đoàn Tiến Mạnh cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội đã bầu anh cùng 14 Đoàn viên khác vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn Thanh niên C08 nhiệm kỳ 2022-2027.

"Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng, đây vừa là vinh dự đối với mỗi cá nhân, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trong việc lãnh đạo, triển khai các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Cục CSGT, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Chúng tôi xin hứa sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đổi mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của tuổi trẻ đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của Cục CSGT và Đoàn Thanh niên Bộ Công an" - Đại úy Đoàn Tiến Mạnh nói.

Đoàn viên C08 bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành, Ban Bí thư (Ảnh: Hoàng Nguyên).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung - Cục trưởng C08 - đề nghị Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên C08 tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn dưới nhiều hình thức; trang bị cho đoàn viên những kiến thức cần thiết, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị; củng cố niềm tin, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng; xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh; nâng cao văn hóa ứng xử; góp phần đào tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng phục vụ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

"Đoàn viên thanh niên phải là lực lượng chủ động, xung kích, nòng cốt thực hiện có hiệu quả các kế hoạch cao điểm, kế hoạch chuyên môn để bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội; phục vụ Nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn trong lễ, tết, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước; qua đó, góp phần xây dựng lực lượng CSGT thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" - Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Trình bày tham luận tại Đại hội, Chi đoàn Phòng Tham mưu C08 cho hay, trong thời gian qua, C08 đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt công tác của lực lượng CSGT, đặc biệt là việc đưa các dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung - Cục trưởng C08 - phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh: Hoàng Nguyên).

Hiện nay, C08 đang quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin trên một số mặt công tác như: Hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm; Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm TTATGT bằng hình ảnh; Hệ thống cơ sở dữ liệu đăng ký xe và Hệ thống cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông.

Theo Chi đoàn Phòng Tham mưu, các ứng dụng về công nghệ thông tin triển khai tại C08 và Công an các địa phương đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác nghiệp vụ của lực lượng CSGT; góp phần cải cách các thủ tục hành chính, từng bước thay đổi phương thức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm; hạn chế tối đa lực lượng CSGT có mặt ở ngoài đường, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong xử phạt vi phạm hành chính; thay đổi thói quen, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông.

Lãnh đạo C08 và Đoàn Thanh niên Bộ Công an chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Bí thư Đoàn Thanh niên C08 nhiệm kỳ mới (Ảnh: Hoàng Nguyên).

Trung tâm thông tin chỉ huy CSGT (triển khai từ năm 2013) là cơ quan đầu não của lực lượng CSGT phục vụ cho việc tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc trong công tác bảo đảm TTATGT và tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các hệ thống trang thiết bị hiện đại được lắp đặt như: hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cơ sở dữ liệu, các thiết bị viễn thông... cho phép Trung tâm tích hợp một cách đồng bộ, kết nối hệ thống thông tin chỉ huy trong Bộ Công an và tiến tới kết nối, chia sẻ dữ liệu với một số Bộ, ngành khác.

Nhiệm vụ của Trung tâm là theo dõi, giám sát tình hình lưu lượng phương tiện tham gia giao thông, phát hiện vụ việc tai nạn, sự cố dẫn đến ùn tắc trên tuyến, địa bàn; từ đó, đề ra các phương án chỉ huy, điều khiển giao thông tối ưu nhất; đề xuất biện pháp xử lý kịp thời đối với các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự giao thông.

Trung tâm thông tin chỉ huy Cảnh sát giao thông đóng vai trò quan trọng trong mọi mặt công tác của lực lượng CSGT (Ảnh: Hoàng Nguyên).

Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước tổ chức nhiều Hội nghị quan trọng về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng mang tính khu vực và quốc tế. Công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ các Hội nghị, các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại Việt Nam được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đặc biệt quan tâm chỉ đạo.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng CSGT phải xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án đảm bảo TTATGT, không để xảy ra sự cố, tình huống bất ngờ trong quá trình tổ chức thực hiện. Do đó, Trung tâm thông tin chỉ huy đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành, chỉ huy công tác bảo đảm TTATGT.

Theo Chi đoàn Phòng Tham mưu, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin sẽ tạo ra các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng khoa học kỹ thuật để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về TTATGT.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công tác của lực lượng CSGT góp phần cải cách các thủ tục hành chính, hạn chế tối đa lực lượng CSGT có mặt ở ngoài đường, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong xử phạt vi phạm hành chính (Ảnh: Hoàng Nguyên).

Để đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm thông tin chỉ huy CSGT, Chi đoàn Phòng Tham mưu C08 đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin, tạo hành lang pháp lý cho lực lượng CSGT và nâng cao năng lực cho cán bộ, chiến sĩ CSGT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời phục vụ người dân được tốt hơn.

Bên cạnh đó, Chi đoàn Phòng Tham mưu cho rằng, cần đầu tư, nâng cấp Trung tâm chỉ huy giao thông thông minh, hiện đại theo tiêu chuẩn kỹ thuật của các nước tiên tiến như mô hình Trung tâm thông tin chỉ huy Cảnh sát Hàn Quốc, Pháp hay Thụy Điển.

Trung tâm này do lực lượng CSGT chủ trì quản lý, vận hành trên cơ sở kết nối dữ liệu dùng chung của các ngành liên quan, đặc biệt là ngành giao thông; cung cấp các dịch vụ công cho người dân, nhất là hệ thống bản đồ kỹ thuật số thông minh chống ùn tắc giao thông; hệ thống camera giám sát.

Chi đoàn Phòng Tham mưu C08 cũng sẽ tập trung tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Đề án "Đầu tư lắp đặt camera để giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh, trật tự và xử lý vi phạm giao thông" theo Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ.