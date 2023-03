Đâm vật thể lạ trên biển, tàu cá chìm, 6 thuyền viên may mắn thoát nạn

Chiều 25/3, thông tin từ UBND thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho hay, một tàu đánh cá của ngư dân địa phương vừa gặp nạn và chìm trên biển.

Theo đó vào khoảng 5h cùng ngày, tàu đánh cá QT 21048.TS, do ông Phan Thanh An (SN 1968), trú thị trấn Cửa Tùng không may đâm phải vật thể lạ và bị chìm tại vùng biển xã Trung Giang, huyện Gio Linh. Vị trí tàu gặp nạn cách bờ khoảng 1 hải lý.

Chính quyền địa phương và các đơn vị đến động viên, hỗ trợ chủ tàu cá bị chìm trên biển (Ảnh: H.T).

Thời điểm này, trên tàu có 6 thuyền viên, cùng hơn 3 tấn cá vừa khai thác. Những người gặp nạn đã được tàu cá gần đó ứng cứu và đưa vào bờ an toàn. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 850 triệu đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang xác định nguyên nhân vụ việc và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu bị chìm.