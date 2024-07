Đắk Nông: Đường sạt lở sâu đến 6m, chính quyền cảnh báo người dân

Ngày 29/7, UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã có báo cáo về tình hình sụt lún, sạt lở đất trên địa bàn huyện.

Do ảnh hưởng của thời tiết có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong thời gian dài, độ ẩm đất của huyện Tuy Đức trên 90%, phía huyện đã cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún trên địa bàn.

Tuyến đường xuất hiện sụt lún có độ sâu 2,5-6m tại huyện Tuy Đức (Ảnh: Uy Nguyễn).

Qua kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, huyện phát hiện 2 điểm bị sạt lở tại địa bàn xã Đắk R'tih.

Điểm sạt lở thứ nhất xảy ra tại thôn Doãn Văn (xã Đắk R'tih) trên tuyến đường từ xã Đắk R'tih đi xã Đắk Ngo. Tại đây, đường bị sụt lún với chiều dài khoảng 20m, chiều rộng vết nứt khoảng 2-3cm, lún sâu khoảng 0,8m.

Điểm sạt lở thứ hai tại bon Mê Ra (xã Đắk R'tih) trên tuyến đường từ xã Đắk Buk So đi xã Đắk R'tih. Hiện trạng tuyến đường bị sạt lở đất với độ rộng khoảng 15m, bán kính dài khoảng 50m, sâu 2,5-6m. Mặt đường bị chia cắt, không thể lưu thông, vị trí sạt lở có dòng suối chảy qua.

Cơ quan chức năng đã giăng biển cảnh báo và đang chỉ đạo khắc phục sự cố (Ảnh: Uy Nguyễn).

UBND huyện Tuy Đức cho biết, cả 2 tuyến đường này đều đang được thi công chưa bàn giao, chủ đầu tư của dự án là Ban Quản lý các dự án và Phát triển quỹ đất huyện. Các vị trí sụt lún xa khu dân cư, chưa gây thiệt hại về người và tài sản.

Tuy nhiên, để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc, phía huyện Tuy Đức đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương khoanh vùng sạt lở, làm rào chắn, căng dây, cắm biển cảnh báo… để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Huyện chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương thực hiện phương án khắc phục sự cố trên các tuyến đường, đảm bảo lưu thông