Đắk Lắk lý giải tách 2 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng ở dự án nghìn tỷ

Tách 2 hồ sơ đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng do tính cấp thiết của dự án

UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) giải trình ý kiến của các bộ, ngành về hồ sơ chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tại Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng (Dự án) giai đoạn 1.

Tỉnh Đắk Lắk đã giải trình về việc tách 2 hồ sơ trình chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của dự án thủy lợi trên 4.000 tỷ đồng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo tỉnh Đắk Lắk, tổng diện tích rừng đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng toàn Dự án là trên 130ha. Trong đó, trên 73ha đã được Bộ NN&PTNT trình Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và 57ha được Bộ NN&PTNT tổ chức thẩm định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (đợt 2).

Tỉnh Đắk Lắk cũng giải trình việc tách thành 2 hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án này.

Đối với hồ sơ trình chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đợt 1 trên 73ha do diện tích này đã được điều chỉnh quy hoạch ngoài 3 loại rừng vào năm 2007 của tỉnh, đảm bảo đủ điều kiện trình Bộ NN&PTNT chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định.

Do tính cấp thiết của dự án, tỉnh Đắk Lắk chủ động làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng thành 2 đợt (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đối với diện tích 57ha rừng còn lại của Dự án, do tại thời điểm trình thẩm định 73ha rừng, diện tích rừng này chưa đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng nên UBND tỉnh phải tổ chức thực hiện điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng. Sau khi điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng, UBND tỉnh Đắk Lắk trình Bộ NN&PTNT hồ sơ chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định.

Tỉnh Đắk Lắk lý giải, việc tách diện tích 130ha thành 2 hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của Dự án nêu trên không phải tách thành 2 dự án độc lập, không thay đổi về thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

"Việc UBND tỉnh Đắk Lắk trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1 phù hợp với quy định pháp luật", UBND tỉnh Đắk Lắk nêu rõ.

Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng đã 15 năm triển khai xây dựng nhưng chưa hoàn thiện (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cũng theo UBND tỉnh Đắk Lắk, Dự án được Bộ NN&PTNT phê duyệt năm 2009 (trước khi Quốc hội ban hành Luật Đầu tư công năm 2019).

Dự án được khởi công từ đầu năm 2010 và kế hoạch thực hiện Dự án là 5 năm, kể từ ngày khởi công xây dựng. Tuy nhiên, đến nay 15 năm triển khai xây dựng, còn các hạng mục công trình của Dự án chưa hoàn thiện, trong đó có liên quan đến thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng của Dự án kéo dài. Điều này ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân trong vùng Dự án (800 hộ tại địa bàn các huyện Ea Kar, M'Đrắk, Krông Bông, Krông Pắk).

Xuất phát từ tình hình thực tế, tính cấp thiết của Dự án và quy định pháp luật hiện hành, UBND tỉnh Đắk Lắk chủ động xây dựng hồ sơ chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thành 2 đợt.

Mục đích nhằm khẩn trương giải phóng mặt bằng hoàn thành các hạng mục công trình để di dời dân, chặn dòng, tích nước, hạn chế lũ trong mùa mưa...; sớm đưa công trình vào vận hành, phục vụ sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho các hộ dân tái định canh, định cư để ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Diện tích rừng của dự án giảm trên 224ha

Trước đó, trong quá trình lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của Dự án, tỉnh Đắk Lắk phải tạm dừng để rà soát báo cáo Bộ NN&PTNT. Qua đó, tổng diện tích rừng cần chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của Dự án là hơn 370ha.

Qua rà soát diện tích rừng của Dự án bị giảm trên 244ha (là rừng non tái sinh chưa có trữ lượng) tại Khu tái định cư do các hộ dân xã Cư Elang, huyện Ea Kar quản lý bảo vệ.

Về nguyên nhân diện tích rừng bị suy giảm nêu trên, tỉnh Đắk Lắk cho rằng, do dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng là công trình lớn, khối lượng công việc nhiều, thời gian xây dựng dài; do hầu hết diện tích rừng tự nhiên là rừng non chưa có trữ lượng, dễ bị tổn hại khi có những tác động ngoại cảnh và do áp lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình.

Tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan rà soát, làm rõ nguyên nhân và xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Qua đó, kiểm điểm đối với UBND huyện Ea Kar, UBND xã Cư Elang (huyện Ea Kar), Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar và Sở NN&PTNT.