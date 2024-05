Đại tướng Tô Lâm viếng thăm Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ

Chiều 6/5, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - cùng Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ ở Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, thuộc khu di tích Đồi F (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) (Ảnh: Thành Đông).

Tham gia cùng đoàn có: Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an, Người phát ngôn của Bộ Công an... (Ảnh: Thành Đông).

Đại tướng Tô Lâm cùng Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ trước lư hương Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ (Ảnh: Thành Đông).

Đại tướng Tô Lâm dâng hương bên trong đền thờ (Ảnh: Thành Đông).

Đại tướng Tô Lâm và Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ (Ảnh: Thành Đông).

Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn đại biểu tưới nước cho cây sao đen lưu niệm trong khuôn viên đền thờ (Ảnh: Thành Đông).

Sau khi viếng thăm ở Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, Đại tướng Tô Lâm cùng Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã dâng hương, tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1 (Ảnh: Thành Đông).

Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ khởi công vào 13/3/2021, đúng ngày kỷ niệm 67 năm mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đền thờ nằm trên di tích đồi F (phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ) là công trình thể hiện sự trang nghiêm, linh thiêng, xứng tầm với Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và những hy sinh to lớn của các liệt sỹ, đồng bào cả nước tại chiến trường Điện Biên Phủ (Ảnh: Mạnh Quân).

Đồi F nằm trong 45 điểm di tích thành phần thuộc quần thể Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ, đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Công trình được chia thành 3 không gian chính: Không gian dẫn nhập; không gian tưởng niệm và không gian tâm linh (đền thờ chính) (Ảnh: Mạnh Quân).

Giữa lòng hồ tưởng niệm bố trí hệ thống đèn chiếu sáng với 56 cây đèn (hình tượng những nén hương) và tạo hình ngôi sao 5 cánh tượng trưng ngôi sao vàng trên cờ Tổ quốc và 56 ngày đêm diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ (Ảnh: Mạnh Quân).

Đền thờ chính được đặt phía trong cùng khu di tích.

Nơi đây không chỉ là một địa chỉ đỏ ghi dấu ấn oanh liệt của lịch sử mà còn là một tài nguyên du lịch nhân văn quý báu, có ý nghĩa giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).