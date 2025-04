Phương án sáp nhập dự kiến và tên gọi các xã, phường của tỉnh Hà Nam

Theo phương án dự kiến, tỉnh Hà Nam sẽ sắp xếp 98 đơn vị hành chính cấp xã thành 33 đơn vị hành chính cấp xã. Tỉnh Hà Nam cũng đã đưa ra phương án dự kiến sáp nhập và tên gọi các xã, phường mới.

Cụ thể, thành lập phường Duy Tiên 1 trên cơ sở sáp nhập các xã Chuyên Ngoại, xã Trác Văn, phường Hòa Mạc và xã Yên Nam; thành lập phường Duy Tiên 2 trên cơ sở sáp nhập phường Châu Giang, xã Mộc Hoàn và một phần phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên.

Một góc TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Ảnh: Trương Dũng).

Thành lập phường Duy Tiên 3 trên cơ sở sáp nhập phường Bạch Thượng, phường Yên Bắc và phường Đồng Văn; thành lập phường Duy Tiên 4 trên cơ sở sáp nhập phường Duy Minh, phường Duy Hải và một phần phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên.

Thành lập phường Hà Nam 2 trên cơ sở sáp nhập xã Tiên Sơn, một phần phường Tiên Nội và một phần xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên.

Thành lập phường Kim Bảng 1 trên cơ sở sáp nhập phường Đại Cương, phường Lê Hồ và phường Đồng Hóa; thành lập phường Kim Bảng 2 trên cơ sở sáp nhập phường Tượng Lĩnh, phường Tân Sơn và xã Nguyễn Úy, thị xã Kim Bảng.

Thành lập phường Kim Bảng 3 trên cơ sở sáp nhập phường Thi Sơn, xã Liên Sơn và xã Thanh Sơn; thành lập phường Kim Bảng 4 trên cơ sở sáp nhập phường Tân Tựu và xã Hoàng Tây; thành lập phường Kim Bảng 5 trên cơ sở sáp nhập xã Khả Phong, phường Ba Sao và xã Thụy Lôi, thị xã Kim Bảng.

Thành lập phường Kim Bảng 6 trên cơ sở sáp nhập phường Quế, xã Văn Xá và phường Ngọc Sơn, thị xã Kim Bảng.

Thành lập phường Hà Nam 1 trên cơ sở sáp nhập phường Lam Hạ, một phần phường Quang Trung, phường Tân Hiệp của TP Phủ Lý, một phần phường Hoàng Đông, một phần phường Tiên Nội, một phần xã Tiên Ngoại của thị xã Duy Tiên.

Thành lập phường Phủ Lý 1 trên cơ sở sáp nhập xã Kim Bình, xã Phù Vân và phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý; thành lập phường Phủ Lý 2 trên cơ sở sáp nhập phường Châu Sơn, phường Thanh Tuyền, TP Phủ Lý và thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm.

Thành lập phường Hà Nam 3 trên cơ sở sáp nhập các phường Châu Cầu, phường Thanh Châu, phường Liêm Chính và một phần phường Quang Trung, TP Phủ Lý; thành lập phường Phủ Lý 3 trên cơ sở sáp nhập xã Đinh Xá, xã Trịnh Xá, phường Tân Liêm, TP Phủ Lý.

Thành lập xã Bình Lục 1 trên cơ sở sáp nhập các xã Bình Nghĩa, xã Tràng An và xã Đồng Du; thành lập xã Bình Lục 2 trên cơ sở sáp nhập thị trấn Bình Mỹ, xã Đồn Xá và xã La Sơn, huyện Bình Lục.

Thành lập xã Bình Lục 3 trên cơ sở sáp nhập xã Trung Lương, xã Bình An và xã Ngọc Lũ; thành lập xã Bình Lục 4 trên cơ sở sáp nhập xã Bồ Đề, xã Vũ Bản và xã An Ninh; thành lập xã Bình Lục 5 trên cơ sở sáp nhập xã Tiêu Động, xã An Lão và xã An Đổ, huyện Bình Lục.

Thành lập xã Thanh Liêm 1 trên cơ sở sáp nhập xã Liêm Phong, xã Liêm Cần và xã Thanh Hà; thành lập xã Thanh Liêm 2 trên cơ sở sáp nhập xã Thanh Thủy, xã Thanh Phong và thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm; thành lập xã Thanh Liêm 3 trên cơ sở sáp nhập xã Liêm Thuận, xã Liêm Túc và xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm.

Thành lập xã Thanh Liêm 4 trên cơ sở sáp nhập xã Thanh Nghị, xã Thanh Hải và xã Thanh Tân; thành lập xã Thanh Liêm 5 trên cơ sở sáp nhập xã Thanh Tâm, xã Thanh Hương và xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm.

Thành lập xã Lý Nhân 1 trên cơ sở sáp nhập xã Hợp Lý, xã Văn Lý và xã Chính Lý; thành lập xã Lý Nhân 2 trên cơ sở sáp nhập xã Công Lý, xã Nguyên Lý và xã Đức Lý; thành lập xã Lý Nhân 3 trên cơ sở sáp nhập xã Chân Lý, xã Đạo Lý và xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân.

Thành lập xã Lý Nhân 4 trên cơ sở sáp nhập xã Nhân Chính, thị trấn Vĩnh Trụ và xã Nhân Khang; thành lập xã Lý Nhân 5 trên cơ sở sáp nhập xã Trần Hưng Đạo, xã Nhân Nghĩa và xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân.

Thành lập xã Lý Nhân 6 trên cơ sở sáp nhập xã Xuân Khê, xã Nhân Mỹ và xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân; thành lập xã Lý Nhân 7 trên cơ sở sáp nhập xã Phú Phúc, xã Tiến Thắng và xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân.