Đại tá Công an biệt phái làm Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang

Chiều 15/4, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về công tác cán bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tiếp nhận biệt phái Đại tá Hồ Văn Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện 30/4 (Bộ Công an) và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang.

Thời hạn tiếp nhận biệt phái và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang là 2 năm, kể từ ngày 15/4.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho Đại tá Hồ Văn Dũng (bên trái).

Phát biểu tại Lễ công bố quyết định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung thay mặt UBND tỉnh Kiên Giang chúc mừng Đại tá Hồ Văn Dũng.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang mong Đại tá Hồ Văn Dũng cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc, cán bộ, nhân viên Sở Y tế và ngành y tế tỉnh Kiên Giang vượt khó, đoàn kết, cùng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành.

Đại tá Hồ Văn Dũng sinh năm 1972, quê ở Bạc Liêu. Trước khi nhận nhiệm vụ này, Đại tá Hồ Văn Dũng từng công tác tại Trung tâm Y tế huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang; Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, Phó Cục trưởng Cục Y tế (Bộ Công an), Phó Giám đốc Bệnh viện 30/4 (Bộ Công an).