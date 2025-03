Đại lý vé số tại Huế trả nhầm 78 triệu đồng tiền trúng thưởng cho khách

Ngày 27/3, Công an xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền) cho biết đã phối hợp với Công an phường An Cựu (quận Thuận Hóa, thành phố Huế), hỗ trợ trao trả số tiền 78 triệu đồng cho chủ đại lý vé số do chi trả nhầm giải thưởng.

Trước đó, ông Nguyễn Đình Phúc (trú tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền) mua 2 tờ vé xổ số kiến thiết Huế.

Ông Nguyễn Đình Phúc (thứ 2 từ phải sang) trả lại tiền cho chủ đại lý vé số (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong kỳ mở thưởng ngày 24/3, 2 vé số của ông Phúc trúng giải khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng/vé.

Do nhầm lẫn giữa giải phụ đặc biệt và giải khuyến khích nên ông Nguyễn Viết Dũ, chủ đại lý vé số tại phường An Cựu, đã chuyển cho khách hàng số tiền 90 triệu đồng (sau khi đã trừ thuế).

Sau đó, ông Dũ đến cơ quan công an trình báo việc chi trả nhầm giá trị giải thưởng nói trên, nhờ hỗ trợ tìm người nhận thưởng.

Sau khi kiểm tra và tính toán giá trị giải thưởng các tờ vé số của mình, ông Phúc đã trả lại số tiền 78 triệu đồng cho chủ đại lý.