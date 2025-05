Đại kỳ tung bay trên Quảng trường Hồ Chí Minh trong ngày sinh nhật Bác

Sáng 19/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh diễn ra Lễ chào cờ và bay đại kỳ Tổ quốc nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025).

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An cùng hàng nghìn học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và người dân đã thực hiện nghi thức dâng hoa tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ chào cờ và bay đại kỳ nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5 (Ảnh: Tuấn Anh).

Sau lễ chào cờ thiêng liêng, xúc động, lá đại kỳ đã được kéo lên, tung bay trên quảng trường.

Lá cờ Tổ quốc có diện tích 2.025m2, được 2 khinh khí cầu nâng lên, tung bay trong ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay trên quê hương Nghệ An, đã tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, hào hùng.

Chào cờ kết hợp bay đại kỳ là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong chuỗi các sự kiện trọng điểm của tỉnh Nghệ An hướng về ngày sinh nhật Bác, thể hiện tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - người con ưu tú của quê hương.

Lá cờ rộng 2.025m2 tung bay trên Quảng trường Hồ Chí Minh trong ngày sinh nhật Bác (Ảnh: Hoàng Lam).

Đây là lần đầu tiên Nghệ An tổ chức hoạt động bay đại kỳ Tổ quốc trên quy mô lớn, kết hợp nghi lễ chào cờ trong dịp sinh nhật Bác.

Theo đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An, lễ chào cờ và bay đại kỳ không chỉ là nghi lễ thiêng liêng, thể hiện lòng yêu nước và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là thông điệp mạnh mẽ khẳng định niềm tin, khát vọng phát triển vươn lên của quê hương Nghệ An trong thời kỳ mới.