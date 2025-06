Đã xác định 2 người đổ bỏ cả nghìn chai nước mắm

Ngày 23/6, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang phối hợp với Công an xã Tam Thái, huyện Phú Ninh và Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra vụ đổ cả nghìn chai nước mắm ở bụi rậm, đoạn kênh chính Phú Ninh, qua xã Tam Thái, huyện Phú Ninh.

Trước đó, ngày 18/6, sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Tam Thái, quản lý thị trường, đến hiện trường thu gom các chai nước mắm, nước chấm để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng xác minh được người thuê và người đã mang gần 1.000 chai nước mắm, nước chấm đi đổ bỏ (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra, có khoảng 950 chai nước chấm, nước mắm các loại hết hạn sử dụng được đổ bỏ. Theo địa chỉ in trên bao bì, sản phẩm này của Công ty Cổ phần chế biến thủy sản Thanh Hóa (địa chỉ tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, ông N.H.T. (trú đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thuê 2 người tên N.P.T.V. và V.V.N. dọn dẹp kho và đưa số chai nước mắm, nước chấm trên đi đổ ở bãi rác với số tiền công 400.000 đồng.

Tuy nhiên, 2 người này không đưa đến bãi rác mà đem tới khu vực bụi rậm gần kênh thủy lợi Phú Ninh, xã Tam Thái để đổ.

Sản phẩm hết hạn sử dụng được mang đi đổ bỏ không đúng quy định (Ảnh người dân cung cấp).

Làm việc với công an, ông N.H.T. khai mua nước mắm của Công ty Cổ phần chế biến thủy sản Thanh Hóa, do hết hạn sử dụng nên đã thuê người chở đi đổ bỏ.

Liên quan đến Công ty Cổ phần chế biến thủy sản Thanh Hóa, phóng viên Dân trí đã đến tại địa chỉ công ty ở Thanh Hóa để tìm hiểu.

Tại số 149 đường Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, không có biển hiệu ghi tên Công ty Cổ phần chế biến thủy sản Thanh Hóa, mà chỉ thấy biển tên của một công ty khác. Khuôn viên phía trước của địa chỉ này là một tòa nhà 2 tầng đang kinh doanh đồ nhựa; phía trong khu đất đang được cải tạo thành sân chơi thể thao.

Bên cạnh số 149 là số 151 có treo một tấm biển lớn ghi tên Công ty Cổ phần chế biến thủy sản Thanh Hóa với dòng chữ nổi bật “Nước mắm Thanh Hóa”. Trước căn nhà có một số kệ thường dùng để trưng bày, giới thiệu sản phẩm, nhưng đều trống không.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc hàng loạt chai nước mắm bị vứt bỏ tại xã Tam Thái, huyện Phú Ninh. Vụ việc đã gây ra dư luận không tốt và ảnh hưởng đến uy tín của sản phẩm nước mắm truyền thống địa phương.

Như Dân trí đưa tin, tối 18/6, người dân thôn Phước Lộc, xã Tam Thái, phát hiện số lượng lớn chai có nhãn mác nghi là nước mắm bị vứt bỏ ở bờ kênh dẫn nước hồ Phú Ninh.

Theo ước tính ban đầu của người dân, có khoảng 1.000 chai nước mắm từ 1 lít đến 5 lít, nhãn hiệu “Chắt cá cơm” “Cá cơm vàng”… bị vứt bỏ nằm ngổn ngang.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vào cuộc để điều tra, làm rõ.