Đã tìm thấy 42 thi thể nạn nhân vụ lũ quét, 53 người còn mất tích

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội thời điểm 5h ngày 12/9 là 11,26m (dưới báo động 3 0,24m). Dự báo trong những giờ tiếp theo nước sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống dần.

Mực nước trên sông Hồng ghi nhận lúc 6h ngày 12/9, tại khu vực cầu Long Biên (Ảnh: Mạnh Quân).

Vào đêm qua và sáng sớm nay (12/9), khu vực Việt Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng Hòa Bình và khu vực Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 11/9 đến 3h ngày 12/9 có nơi trên 100mm như: Hòa Bình 129.2mm, Cửa Lò (Nghệ An) 123.8mm, Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) 106.8mm,…

Dự báo sáng 12/9, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Từ trưa, chiều mưa giảm dần.

Ngày và đêm nay các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 50mm; từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.